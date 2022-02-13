Що відбувається у повітряному просторі України: пояснення нардепа

Через рішення страхових компаній можуть бути проблеми з авіаперельотами з України

Олексій Гончаренко розповів про припинення страховки цивільних літаків

Народний депутат Олексій Гончаренко, котрий раніше заявив, що із 14 лютого повітряний рух в Україні ймовірно буде припинено, пояснив, що відбувається у авіапросторі країни.

Як ідеться у його telegram-каналі, одна з найбільших британських страхових компаній відзавтра з 16:00 за Києвом припиняє страховку цивільних літаків, що перебувають у повітряному просторі України. При цьому небо над Україною лишається відкритим!

«Але через рішення страхових компаній можуть бути проблеми з авіаперельотами в/з України, тож дуже рекомендую це враховувати», – написав нардеп.

Гончаренко також повідомив, що 14 лютого відбудеться засідання керівництва парламентських фракцій, а у вівторок, 15 лютого, – Верховної Ради.

«Немає приводу сіяти паніку чи скуповувати гречку. Давайте стежити за останніми новинами з холодною головою. Нового широкомасштабного вторгнення зараз немає. Так, ми готові захищатись, як і у 2014 році. Тримаємо стрій!», – підсумував нардеп.

Раніше міністерство інфраструктури повідомило про відсутність планів щодо закриття авіапростору над Україною. Уряд працює над попередженням ризиків для авіаперевізників.

Раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що влада не вважає за необхідне закривати повітряний простір країни.

Як відомо, міжнародні рейси продовжують прибувати в Україну, незважаючи на новини про закриття повітряного простору над країною. Про це стало відомо із показань сервісу Flightradar24.

Крім того, народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що з завтрашнього дня з 16:00 за Києвом повітряний рух в Україні буде припинено.

Нагадаємо, рейс української авіакомпанії SkyUp з острова Мадейра до Києва здійснив посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.

Також лоукостер Wizz Air вирішив зменшити кількість літаків, що базуються в аеропорту «Київ» (Жуляни). Ця інформація відображена у звіті авіакомпанії за підсумками останнього кварталу 2021 року.