Туск назвав дату екстреного саміту Євросоюзу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Екстрений саміт ЄС має відбутись 28 травня 2019

Президент Європейської ради Дональд Туск після неформальної зустрічі лідерів країн ЄС у румунському місті Сибіу повідомив, що 28 травня 2019 має відбутись екстрений саміт Європейського Союзу.

Про це Туск написав в Twitter.

Туск повідомив, що спеціальний саміт повинен розпочати висування кандидатур на посади керівників головних інституцій Європейського союзу.

«Це має пройти оперативно, ефективно і відповідати нашим договорам. Якщо досягти консенсус буде важко, я не ухилятимуся від проведення голосування щодо цих рішень у червні», - заявив президент Європейської ради.

Зазначимо, що з 23 по 26 травня 2019 в країнах ЄС мають відбутися вибори до Європарламенту.