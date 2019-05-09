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    Туск назвав дату екстреного саміту Євросоюзу

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    Туск назвав дату екстреного саміту Євросоюзу

    Екстрений саміт ЄС має відбутись 28 травня 2019

    Президент Європейської ради Дональд Туск після неформальної зустрічі лідерів країн ЄС у румунському місті Сибіу повідомив, що 28 травня 2019 має відбутись екстрений саміт Європейського Союзу.

    Про це Туск написав в Twitter.

    Туск повідомив, що спеціальний саміт повинен розпочати висування кандидатур на посади керівників головних інституцій Європейського союзу.

    «Це має пройти оперативно, ефективно і відповідати нашим договорам. Якщо досягти консенсус буде важко, я не ухилятимуся від проведення голосування щодо цих рішень у червні», - заявив президент Європейської ради.

    Зазначимо, що з 23 по 26 травня 2019 в країнах ЄС мають відбутися вибори до Європарламенту.

    ЄС саміт президент
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