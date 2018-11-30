Туск заявив про готовність ЄС продовжити антиросійські санкції



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«Європа єдина в нашій підтримці суверенітету і територіальної цілісності України», - підкреслив голова Європейської ради Дональд Туск

Євросоюз готовий продовжити санкції проти Російської Федерації в грудні.

Про це 30 листопада написав у Twitter голова Європейської ради Дональд Туск.

Він заявив, що країни Європи підтримують територіальну цілісність України.

«Європа єдина в нашій підтримці суверенітету і територіальної цілісності України. Ось чому я впевнений, що ЄС продовжить санкції проти Росії в грудні», - написав Туск.

Europe is united in our support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. This is why I am sure that the EU will roll over the sanctions against Russia in December. — Donald Tusk (@eucopresident) 30 ноября 2018 г.

Як відомо, Євросоюз готує зміни в санкції проти Росії у зв'язку з підривом суверенітету України. Відповідні робочі документи оприлюднені в базі даних євроінституцій.

У базі документів ЄС, які знаходяться в розробці, з'явилися дві згадки про можливі нові обмеження.

Раніше стало відомо, що глава уряду Великої Британії Тереза Мей підтримує нові санкції проти РФ.

Глава МЗС Павло Клімкін анонсував «серйозні санкції» проти РФ через напад на українських моряків.

Також канцлер ФРН Ангела Меркель має намір обговорити з Путіним питання Азовського моря на саміті G20.