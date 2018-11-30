ЄС готує нові санкції проти Росії



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У базі документів ЄС з'явилися дві згадки про можливі нові обмеження проти Росії

Євросоюз готує зміни в санкції проти Росії у зв'язку з підривом суверенітету України. Відповідні робочі документи оприлюднені в базі даних євроінституцій.

У базі документів ЄС, які знаходяться в розробці, з'явилися дві згадки про можливі нові обмеження.

«Пропозиція високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Ради про внесення змін до рішення ради 2014/145/CFSP щодо обмежувальних заходів відносно дій, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України», - йдеться у відсиланні на документ, доступ до змісту якого закритий.

Крім того, на порядку групи радників Брюсселя з міжнародних питань вперше після зустрічі глав МЗС в листопаді з'явився пункт «Підрив суверенітету України: проект рішення Ради та імплементація регулювання». Це також вказує на опрацювання можливих обмежувальних заходів.

Раніше стало відомо, що глава уряду Великої Британії Тереза Мей підтримує нові санкції проти РФ.

Глава МЗС Павло Клімкін анонсував «серйозні санкції» проти РФ через напад на українських моряків.

Також канцлер ФРН Ангела Меркель має намір обговорити з Путіним питання Азовського моря на саміті G20.

Зазначимо, що Росія за два дні заблокувала у Керченській протоці більше 400 українських та іноземних суден.

Як відомо, Київський районний «суд» окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили працівники ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

25 листопада прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксира «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

Крім того в СБУ заявили, що російські винищувачі цілеспрямовано обстріляли українські кораблі.



