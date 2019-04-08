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    Творці «Слуги народу» вибачались через слова «олігофрени» і «дауни» в серіалі

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    Творці «Слуги народу» вибачались через слова «олігофрени» і «дауни» в серіалі

    Творці пояснюють, що зобразили персонажа, який у «гонитві за владою не вибирає слів, а використовує всі засоби

    Автори серіалу «Слуга народу» та учасники студії «Квартал 95» вибачилися перед глядачами через використання слів «олігофрени», «дауни» та «дебіли» в третьому сезоні серіалу.

    Про це йдеться у заяві творців «Слуги народу».

    Зазначається, що автори серіалу вирішили «пояснити ситуацію, яку штучно розгойдують політичні опоненти».

    «Згадка слів «олігофрени», «дауни», «дебіли» в серіалі «Слуга народу 3» лунала не від персонажа Володимира Зеленського, а з вуст основного антигероя Дмитра Сурікова, негативного персонажа, корумпованого представника влади, який втратив спокій і сон в боротьбі за своє чиновницьке крісло», — йдеться у повідомленні.

    Творці пояснюють, що зобразили персонажа, який у «гонитві за владою не вибирає слів, а використовує всі засоби, в тому числі, досить брудні».

    «Автори серіалу «Слуга народу 3» ні в якому разі не хотіли образити людей з особливими потребами та їх рідних і близьких. Ми приносимо свої вибачення тим, хто сприйняв це особисто», — пояснили автори серіалу.

    Раніше віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко оприлюднила відеозвернення, у якому закликала кандидата у президенти Володимира Зеленського вибачитись за образу дітей із синдромом Дауна у серіалі «Слуга народу».

    «Закликаю вас, вибачтеся публічно… це не важко визнати, що ти помилявся. Вибачтеся», — звернулась віце-спікер безпосередньо до Зеленського, зазначивши, що дає йому 24 години на вибачення.

    Зазначимо, вибачення автори «Слуги народу» оприлюднили вже після терміну, який дала Зеленському Геращенко.

    Ірина Геращенко Слуга народу
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