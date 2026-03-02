ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою»

Керівний орган світу шахів знайшовся з відповіддю щодо появи та зникнення росіянина в класифікації

Міжнародна шахова федерація помилково повернула Сєргєя Карякіна в рейтинг найкращих гросмейстерів планети. Про це повідомляє «Главком».

Наприкінці минулого тижня VIP-агітатор Владіміра Путіна несподівано зявився на 10-й сходинці рейтингу ФІДЕ. Та вже в понеділок росіянина викинули з класифікації. У федерації кивають на помилку.

«Через недогляд у процесі затвердження матч на «Російській шаховій короні» був занесений у рейтинг-лист ФІДЕ на березень 2026 року з порушенням актуальних правил. Щойно помилку виявили, кваліфікаційна комісія видалила змагання з рейтингової системи відповідно до чинних правил», – пояснили пропагандистським ЗМІ у федерації.

Статус Карякіна повернула на рівень «неактивний». За регламентом ФІДЕ, якщо шахіст не бере участі в турнірах понад рік, то його рейтинг переходить у статус неактивного. Шанувальник Путіна зіграв на бутафорному турнірі в Підмосков’ї у лютому та на лічені дні повернувся у класифікацію.

Уродженець Сімферополя Карякін давно став на шлях колаборації. Після виступів під стягом України на зорі кар'єри він прийняв російське громадянство з рук Дмітрія Медвєдєва в 2009 році. Згодом він підтримав анексію Криму та публічно захищав повномасштабного вторгнення РФ до України. На знак вдячності від режиму він отримав крісло сенатора в 2024 році.

Нагадаємо, скелетоніст Владислав Гераскевич закликав позбавити звання Героя України легендарного легкоатлета Сергія Бубку. Він назвав ганьбою збереження статусу для людини, яка «торгує з окупантами та підігрує Росії». Окрім того, скелетоніст запропонував запровадити санкції проти колишнього президента НОК.

Раніше президент Володимир Зеленський скасував виплати держстипендій низці видатних спортсменів. До списку потрапив і Бубка. Компанію йому склали низка інших відомих спортсменів, зокрема зі зв'язками з Росією.