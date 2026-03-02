Головна Новини
search button user button menu button

Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Хорватія знищила 107 тисяч мін за 30 років
фото: Pudelek

ПІДЗАГОЛОВОК
Країна офіційно стала вільною від мінної небезпеки після майже 30 років робіт

Хорватія офіційно завершила процес розмінування своєї території після війни на Балканах, який тривав майже три десятиліття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Croatia Week.

«Хорватія офіційно стала країною, вільною від мінної небезпеки, успішно завершивши процес розмінування відповідно до Оттавської конвенції після майже трьох десятиліть», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за роки робіт було виявлено майже 107 тисяч мінно-вибухових пристроїв та близько 470 тисяч одиниць боєприпасів. Попри завершення фізичного розмінування, влада країни продовжить реалізацію освітніх програм щодо мінної небезпеки. Також Хорватія планує підтримувати міжнародну співпрацю та ділитися досвідом з державами, які стикаються з подібними викликами.

Розмінування стало одним із ключових етапів післявоєнного відновлення країни після югославської війни. Протягом десятиліть значні площі залишалися потенційно небезпечними через мінування під час бойових дій.

Оттавська конвенція, до якої приєдналася Хорватія, передбачає заборону використання, накопичення та виробництва протипіхотних мін, а також зобов’язує держави-учасниці знищити наявні запаси та очистити забруднені території. Завершення процесу розмінування означає виконання країною міжнародних зобов’язань у повному обсязі.

Нагадаємо, що Польща 20 лютого офіційно вийшла з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін і заявила про плани використовувати мінну зброю для посилення оборони на східному фланзі НАТО. 

Рішення пов’язане зі зростанням безпекових загроз з боку Росії та необхідністю зміцнення оборонної інфраструктури країни. Оттавська конвенція 1997 року забороняє державам-учасницям зберігати або використовувати протипіхотні міни, які можуть залишатися активними роками та становити небезпеку для цивільного населення. Польща ратифікувала документ у 2012 році та завершила знищення своїх запасів таких мін у 2016-му, однак тепер вирішила переглянути свою позицію.

Читайте також:

Теги: Хорватія міни небезпека Оттавська конвенція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через потепління 1-2 березня у високогір’ї зберігається значна лавинна небезпека
У Карпатах на лижників зійшла лавина
Вчора, 15:44
Перепелиця: Її друкують на 3D-принтері, всередині міститься вибухова речовина, детонатор і те, що потрібно для його спрацювання
Росія скидає на Херсон новий тип мін: що відомо
25 лютого, 14:19
Польща назвала, за якої умови може замінувати кордон протягом 48 годин
Польща назвала, за якої умови може замінувати кордон протягом 48 годин
19 лютого, 14:45
Правоохоронці заявили, що 24-річний українець намагався виїхати з країни через пункт Карасовичі
Мільйони в багажнику: у Хорватії поліція затримала українця, який намагався вивезти купу готівки
16 лютого, 21:24
Зупинка «Дружби» змусила Угорщину та Словаччину звернутися по допомогу до Хорватії
Угорщина та Словаччина попросили Хорватію відкрити транзит російської нафти
16 лютого, 15:48
Польща виходить з Оттавської конвенції: причина
Польща виходить з Оттавської конвенції: причина
16 лютого, 09:29
Хорватія намагатиметься прорватися до фіналу після минулорічного провалу у півфіналі Євробачення
Чи приєднаються Lelek до Leleka? Хорватія сьогодні обере представника на Євробаченні
15 лютого, 20:41
Подальша перевірка виявила, що снаряд був неактивним
Жінка принесла до поліції протитанковий снаряд
8 лютого, 21:01
росіяни били в тому числі по обʼєктах, від яких залежить робота атомних станцій, заявив Зеленський
Зеленський повідомив про небезпечну атаку росіян на АЕС
7 лютого, 17:47

Новини

Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Сьогодні, 08:35
В Україні без опадів: погода на 2 березня
Сьогодні, 05:59
Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна
Вчора, 14:47
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Вчора, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
28 лютого, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua