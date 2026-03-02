Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни

Хорватія знищила 107 тисяч мін за 30 років

Країна офіційно стала вільною від мінної небезпеки після майже 30 років робіт

Хорватія офіційно завершила процес розмінування своєї території після війни на Балканах, який тривав майже три десятиліття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Croatia Week.

«Хорватія офіційно стала країною, вільною від мінної небезпеки, успішно завершивши процес розмінування відповідно до Оттавської конвенції після майже трьох десятиліть», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за роки робіт було виявлено майже 107 тисяч мінно-вибухових пристроїв та близько 470 тисяч одиниць боєприпасів. Попри завершення фізичного розмінування, влада країни продовжить реалізацію освітніх програм щодо мінної небезпеки. Також Хорватія планує підтримувати міжнародну співпрацю та ділитися досвідом з державами, які стикаються з подібними викликами.

Розмінування стало одним із ключових етапів післявоєнного відновлення країни після югославської війни. Протягом десятиліть значні площі залишалися потенційно небезпечними через мінування під час бойових дій.

Оттавська конвенція, до якої приєдналася Хорватія, передбачає заборону використання, накопичення та виробництва протипіхотних мін, а також зобов’язує держави-учасниці знищити наявні запаси та очистити забруднені території. Завершення процесу розмінування означає виконання країною міжнародних зобов’язань у повному обсязі.

Нагадаємо, що Польща 20 лютого офіційно вийшла з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін і заявила про плани використовувати мінну зброю для посилення оборони на східному фланзі НАТО.

Рішення пов’язане зі зростанням безпекових загроз з боку Росії та необхідністю зміцнення оборонної інфраструктури країни. Оттавська конвенція 1997 року забороняє державам-учасницям зберігати або використовувати протипіхотні міни, які можуть залишатися активними роками та становити небезпеку для цивільного населення. Польща ратифікувала документ у 2012 році та завершила знищення своїх запасів таких мін у 2016-му, однак тепер вирішила переглянути свою позицію.