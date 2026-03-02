Головна Новини
В Україні без опадів: погода на 2 березня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
В Україні без опадів: погода на 2 березня
У Києві без опадів
В деяких областях України на дорогах ожеледиця

Сьогодні, 2 березня, в Україні очікується мінлива хмарність, в деяких областях туман та місцями ожеледиця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі та вранці на півночі та північному сході України на дорогах місцями ожеледиця, на Закарпатті та Прикарпатті подекуди туман. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 3-9° тепла, на крайньому заході, півдні та південному сході країни 8-13°.

Прогноз погоди на 2 березня
Прогноз погоди на 2 березня
Укргідрометцентр

У понеділок, 2 березня, у Києві мінлива хмарність. Без опадів. По області вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 3-8° тепла, у столиці вночі 0-2° морозу, вдень 5-7° тепла.

Як відомо, цього тижня в Україні триватиме перехідний період від зими до весни. Очікується нестабільна температурна амплітуда: холодні ночі з невеликими морозами на початку тижня зміняться поступовим потеплінням ближче до вихідних. У більшості регіонів опади будуть помірними. 

Теги: погода вітер Укргідрометцентр прогноз погоди

