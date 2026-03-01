В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня

В деяких областях України на дорогах ожеледиця

Сьогодні, 1 березня, в Україні очікується мінлива хмарність, в деяких областях туман та місцями ожеледиця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі та вранці подекуди туман, на дорогах країни, крім півдня та заходу, місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла, на заході та півдні країни 8-13° тепла.

Прогноз погоди на 1 березня Укргідрометцентр

У неділю, 1 березня, у Києві мінлива хмарність. Без опадів. По області вночі та вранці подекуди туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по Київській області вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла, у столиці вночі 1-3° морозу, вдень 4-6° тепла.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме передвесняна атмосфера. Очікується поступове підвищення температури, хоча нічні морози ще нагадуватимуть про зиму. Наприкінці лютого можливі невеликі опади, але загалом погода сприятиме прогулянкам.