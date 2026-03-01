Головна Новини
search button user button menu button

В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
фото: glavcom.ua

В деяких областях України на дорогах ожеледиця

Сьогодні, 1 березня, в Україні очікується мінлива хмарність, в деяких областях туман та місцями ожеледиця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі та вранці подекуди туман, на дорогах країни, крім півдня та заходу, місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла, на заході та півдні країни 8-13° тепла.

Прогноз погоди на 1 березня
Прогноз погоди на 1 березня
Укргідрометцентр

У неділю, 1 березня, у Києві мінлива хмарність. Без опадів. По області вночі та вранці подекуди туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по Київській області вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла, у столиці вночі 1-3° морозу, вдень 4-6° тепла.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме передвесняна атмосфера. Очікується поступове підвищення температури, хоча нічні морози ще нагадуватимуть про зиму. Наприкінці лютого можливі невеликі опади, але загалом погода сприятиме прогулянкам. 

Теги: Укргідрометцентр вітер погода прогноз погоди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві хмарно
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
В Україні невеликий сніг: погода на 22 лютого
В Україні невеликий сніг: погода на 22 лютого
22 лютого, 05:59
Столиця Гренландії пережила найтепліший січень в історії спостережень
Арктична аномалія: у Гренландії науковці зафіксували найтепліший січень за 100 років
16 лютого, 16:24
Влада закликає киян дотримуватись порад під час ожеледиці та бути обережними, пересуваючись містом
Синоптики попередили про сильні морози та ожеледицю у Києві та області
16 лютого, 16:19
Підстанція ДТЕК після російської атаки
Атаки Росії на енергетику України: ДТЕК попередив про гуманітарну катастрофу
7 лютого, 16:50
Спецтехніка «Київавтодору» працює на вулицях у безперервному режимі ще з ночі
Кличко звернувся до киян через сильний снігопад та ожеледицю
5 лютого, 14:10
Прогноз погоди на 3 лютого
В Україні морози до -27°, без опадів: прогноз погоди на 3 лютого 2026
3 лютого, 06:01
В Україну насуваються сильні морози
Насуваються морози до -30°, місцями буде оголошено червоний рівень небезпеки
29 сiчня, 13:35
По всій країні, за даними влади, загинули щонайменше 70 людей, смерть яких пов’язують із небезпечними холодами
Масові блекаути й заблоковані автомагістралі: США потерпають від зимового шторму
29 сiчня, 03:15

Новини

В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
Вчора, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
27 лютого, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
27 лютого, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
27 лютого, 14:27

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua