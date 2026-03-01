Головна Новини
search button user button menu button

Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна
Щойно правопис буде оприлюднений, він набере чинності
фото: Тетяна Бережна

Текст правопису вже пройшов усі стадії узгодження та редактури

Українська мова готується до чергового етапу оновлення. Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики та міністерка культури Тетяна Бережна зазначила, що текст нового українського правопису вже підготовлений і буде оприлюднений найближчим часом. Про це Тетяна Бережна повідомила під час години запитань до уряду у Верховній Раді, пише «Главком».

За словами Тетяни Бережної, текст правопису вже пройшов усі стадії узгодження та редактури.

«Стосовно правопису - текст готовий. Ми очікуємо сьогодні його публікації на сайті Національної комісії зі стандартів державної мови, що перебуває у віданні Міністерства освіти і науки», – зазначила Бережна.

Міністерка окреслила юридичний механізм впровадження змін:

«Щойно правопис буде оприлюднений, він набере чинності», – зазначила Бережна.

Це означає, що державні установи, видавництва та заклади освіти повинні будуть орієнтуватися на нові норми у своїй щоденній діяльності без додаткових перехідних періодів, якщо інше не буде вказано в самому документі.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила постанову про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави. Вона передбачає оновлення правопису та запровадження нового національного шрифту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Володимира В'ятровича.

Відповідне рішення ухвалили 237 парламентарів. За словами депутата, постанова проголошує, що утвердження і захист української мови, формування українськомовного середовища на всій території України у всіх сферах суспільного життя є критично важливими для національної безпеки, державної єдності і сталого розвитку України.

Читайте також:

Теги: правопис Україна норматив

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Буданов вірить, що мирні перемовини досягнуть успіху
Буданов розповів, як може закінчитися війна
Вчора, 20:55
В Маріуполі 23 лютого 2022 року тривала акція на Театральній площі
Згадуємо останній мирний день перед війною: чим жив нині окупований Маріуполь (фото)
23 лютого, 15:17
новий уряд Нідерландів уже в перші години роботи підтвердив свою відданість допомозі Україні
Новий уряд Нідерландів склав присягу: що це означає для України
23 лютого, 12:11
Війна накриває світ: яку роль відіграють українці?
Увага! Росія проводить інфооперації для розколу України й капітуляції
21 лютого, 21:01
Москва говорить з Трампом мовою великого бізнесу
Хрестик і 12 трильйонів для Трампа
20 лютого, 14:04
Єлисейський палац просуває ідею обмеженого європейського представництва на переговорах
Макрон запропонував лідерам ЄС долучитися до діалогу з Росією
10 лютого, 14:51
Абу-Дабі, друга серія. Короткі підсумки без ілюзій
Абу-Дабі, друга серія. Короткі підсумки без ілюзій
8 лютого, 07:34
Аналітики пов’язують новий добовий рекорд безпосередньо з підвищенням прайс-кепів
Підвищення прайс-кепів забезпечило новий добовий рекорд імпорту електроенергії
2 лютого, 18:25
Електроенергія із сусідніх європейських країн допомагає збалансувати енергосистему
У січні Україна імпортувала рекордну добову кількість електроенергії для зменшення дефіциту
1 лютого, 16:36

Новини

Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна
Сьогодні, 14:47
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
Вчора, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
27 лютого, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
27 лютого, 15:20

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua