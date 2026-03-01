Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна

Текст правопису вже пройшов усі стадії узгодження та редактури

Українська мова готується до чергового етапу оновлення. Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики та міністерка культури Тетяна Бережна зазначила, що текст нового українського правопису вже підготовлений і буде оприлюднений найближчим часом. Про це Тетяна Бережна повідомила під час години запитань до уряду у Верховній Раді, пише «Главком».

За словами Тетяни Бережної, текст правопису вже пройшов усі стадії узгодження та редактури.

«Стосовно правопису - текст готовий. Ми очікуємо сьогодні його публікації на сайті Національної комісії зі стандартів державної мови, що перебуває у віданні Міністерства освіти і науки», – зазначила Бережна.

Міністерка окреслила юридичний механізм впровадження змін:

«Щойно правопис буде оприлюднений, він набере чинності», – зазначила Бережна.

Це означає, що державні установи, видавництва та заклади освіти повинні будуть орієнтуватися на нові норми у своїй щоденній діяльності без додаткових перехідних періодів, якщо інше не буде вказано в самому документі.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила постанову про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави. Вона передбачає оновлення правопису та запровадження нового національного шрифту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Володимира В'ятровича.

Відповідне рішення ухвалили 237 парламентарів. За словами депутата, постанова проголошує, що утвердження і захист української мови, формування українськомовного середовища на всій території України у всіх сферах суспільного життя є критично важливими для національної безпеки, державної єдності і сталого розвитку України.