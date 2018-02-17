Тягнибок розповів про об’єднання націоналістичних сил перед виборами

Тягнибок хоче взяти участь у парламентських виборах єдиним блоком з «Національним корпусом» та «Правим сектором»

«Свобода», «Національний корпус» та «Правий сектор» підписали національний маніфест та оголосили про об’єднання зусиль у політичній боротьбі. Про це в ефірі на телеканалі ZIK розповів лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок. «Справді є національний маніфест підписаний українськими



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тягнибок хоче взяти участь у парламентських виборах єдиним блоком з «Національним корпусом» та «Правим сектором»

«Свобода», «Національний корпус» та «Правий сектор» підписали національний маніфест та оголосили про об’єднання зусиль у політичній боротьбі.

Про це в ефірі на телеканалі ZIK розповів лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

«Справді є національний маніфест підписаний українськими націоналістичними силами. Він був підписаний в березні минулого року. Як голова організації «Свобода», я задоволений координацією, яка здійснювалась протягом цього часу», – зазначив Тягнибок.

На його думку, дуже важливим є той момент, що цей маніфест був підписаний не просто через бажання, а на основі конкретної ідеології.

«Об’єднуватися можна тільки тоді, коли є спільний світогляд. І ми власне це і зробили. Чи підемо ми спільними силами на вибори? Я б дуже хотів, щоб так сталося. Я б цього хотів, і ми йдемо до того, аби у нас був єдиний кандидат у президенти», – каже політик.

Окрім цього він розповів, у якому форматі націоналісти можуть податися на майбутні парламентські вибори.

«Я б дуже, хотів, аби ми взяли участь у парламентських виборах єдиним блоком. Хоча, згідно з законодавством, блоки сьогодні є заборонені. Тому я сподіваюся, що ми знайдемо відповідний формат. Зараз ведуться з цього приводу консультації», – підкреслив екс-нардеп.

За його словами, «Національний корпус», ані «Правий сектор» є фінансово забезпеченими.

«Економічна рада ВО «Свобода» забезпечує діяльність нашої організації. Інші факти мені не відомі, але обидві ці організації мають певну свою історію. І, наскільки мені відомо, вони є фінансово забезпеченими», – відповів Тягнибок.