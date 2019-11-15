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    У Балаклії знову вибухи: військові проводять планову утилізацію

    • Розсилка
    У Балаклії знову вибухи: військові проводять планову утилізацію

    Ніякої небезпеки на даний час немає ні для особового складу, ні для місцевих мешканців - заявили в ЗСУ

    У Балаклії на Харківщині проводились планові заходи з утилізації боєприпасів. Про це повідомив начальник Управління зв'язків з громадськістю Збройних Сил України Богдан Сеник.

    «Там здійснювали планові заходи наші військові сапери, здійснювалась утилізація боєприпасів на місці підривно-технічної території, у спеціально відведеному котловані — тих (боєприпасів — ред.), які не підлягають утилізації. Надійшла інформація, що було чутно близько 20 вибухів по лінії оперативно-черговій. Для убезпечення і безпеки було направлено пожежний військовий танк і пожежний військовий автомобіль. Ніякої небезпеки на даний час немає ні для особового складу, ні для місцевих мешканців, вибухів не зафіксовано, — сказав співрозмовник.

    Перед цим інформація про вибухи почала з'являтися в місцевих ЗМІ. Люди були стурбовані через те, що колись на цих складах вже траплялися диверсії, які призводили до пожеж і тривалих неконтрольованих вибухів. 

    Раніше повідомлялося, що Рада створила комісію для розслідування вибухів на складах боєприпасів.

    Нагадаємо, що в ніч на 23 березня 2017 року потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині, в Балаклії. Вибухи і пожежа тривали ще кілька днів. Жителів міста тоді евакуювали, поки рятувальники гасили пожежу. 

    Внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області торік було пошкоджено 23 будівлі.

    Після того, як вибухи на арсеналі були припинені, а пожежу приборкано, у Балаклії відновили електропостачання і опалення. Також було відновлено газопостачання. До міста повернулися всі раніше евакуйовані мешканці.

    Міністр екології Остап Семерак тоді заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації. 

    Через надзвичайну подію загалом було підраховано збитків на 220 млн гривень.

    Після вибухів на військовому арсеналі  розмінування у Балаклії тривало кілька місяців.

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