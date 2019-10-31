Рада створила комісію для розслідування вибухів на складах боєприпасів



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Вибух у Калинівці Ілюстративне фото

Йдеться про вибухи на складах в Ічні, Калинівці, Балаклії, Сватовому і Кривому Розі

Верховна Рада схвалила проєкт постанови №2312 «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів у м. Ічня (Чернігівська обл.), м. Калинівка (Вінницька обл.), м. Балаклія, (Харківська обл.), м. Сватове, (Луганська обл.), м. Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.) у період з 2014 по 2018 роки».

За створення ТСК проголосували 339 парламентаріїв.

Комісію очолить глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Нагадаємо, перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко анонсував, що на цьому тижні парламент створить ТСК з розслідування вибухів на артскладах.

Як повідомлялось, у Верховній Раді 25 жовтня був зареєстрований проект постанови №2312.