У Бангладеш пройшли протести після спалення живцем 19-річної студентки (фото)



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У Бангладеш 19-річну студентку релігійної школи Нусрат Джахан Рафі спалили на даху навчального закладу. Причиною вбивства стала скарга дівчини на сексуальні домагання з боку директора

У Бангладеш після вбивства 19-річної Нусрат Джахан Рафі почалися протестні акції. Десятки людей на акції в Дацці в п'ятницю, 19 квітня, вимагали справедливого правосуддя. Про це повідомляє із Deutsche Welle.

«Наші дівчата повинні рости в безпеці», — цитує агентство AP актрису і модель Алішу Прадхан. За її словами, учасники акції виступають проти будь-яких форм насильства по відношенню до жінок.

Наприкінці березня студентка медресе в місті Фені звинуватила директора свого навчального закладу в сексуальних домаганнях. Офіцер знімав її розповідь на мобільний телефон. На кадрах Нусрат плаче, видно, що вона налякана і розгублена. Згодом офіцер поліції передав відео місцевим ЗМІ, і його поширили в соцмережах. Після цього чоловіка заарештували. Через кілька днів п’ятеро невідомих виманили Рафі на дах медресе, де зажадали від дівчини відкликати скаргу. Після відмови їй зв’язали руки, облили гасом і підпалили.

Розуміючи, що вона може померти, дівчина записала заяву на мобільний телефон братові в автомобілі швидкої допомоги по дорозі в лікарню.

«Учитель торкався мене, я буду боротися з цим злочином до мого останнього подиху», — сказала вона. Нусрат також розповіла, що впізнала у своїх вбивцях студентів школи.

Через чотири дні вона померла від сильних опіків. Прем’єр-міністр Народної Республіки Шейх Хасина пообіцяла рідним убитої притягнути винних у злочині до відповідальності.

Поліція повідомила, що у зв’язку з трагедією заарештовано щонайменше 17 людей, в числі яких — студенти медресе, а також голова місцевого відділення правлячої партії. Поліція підозрює, що він допоміг одному з основних підозрюваних сховатися з місця злочину. Після ряду допитів у відомстві заявили, що напад на дівчину, яку хотіли представити як самогубство, було сплановано прихильниками заарештованого директора.

За інформацією міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch, рідним Рафі погрожували смертю і вимагали відкликати скаргу. Правозахисники закликали владу Бангладеш сприймати всерйоз заяви потерпілих від нападів сексуального характеру, а також забезпечити їм «можливість безпечного пошуку юридичних рішень і захист від відплати».