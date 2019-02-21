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    Масштабна пожежа в Бангладеш: кількість жертв перевищила 80

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    <p>Пожежа спалахнула в чотириповерховому житловому будинку в старому кварталі Дакки</p> - Масштабна пожежа в Бангладеш: кількість жертв перевищила 80

    Пожежа спалахнула в чотириповерховому житловому будинку в старому кварталі Дакки

    Фото: The Bangladesh Observer

    На першому поверсі будівлі, де спалахнула пожежа, розташовувався склад хімікатів

    Число людей, які загинули в результаті пожежі, що сталася в чотириповерховому житловому будинку в столиці Бангладеш, збільшилося до 81 людини.

    Про це повідомила газета The Bangladesh Observer.

    «Кількість загиблих може бути більшою, пошуки тривають», - заявив глава національної пожежної служби Алі Ахмед.

    Як відомо, пожежа спалахнула в чотириповерховому житловому будинку в старому кварталі Дакки.

    На першому поверсі будівлі розташовувався склад хімікатів. Вогонь швидко поширився на сусідні будинки.

    Нагадаємо, у вівторок, 19 лютого, в результаті пожежі в канадському місті Галіфакс загинуло семеро дітей.

    Також повідомлялося, що у столиці Італії Римі загорівся аеропорт Чампіно, усі пасажири і персонал були евакуйовані.

    Джерело: УНН

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