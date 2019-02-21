Масштабна пожежа в Бангладеш: кількість жертв перевищила 80
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Пожежа спалахнула в чотириповерховому житловому будинку в старому кварталі Дакки
На першому поверсі будівлі, де спалахнула пожежа, розташовувався склад хімікатів
Число людей, які загинули в результаті пожежі, що сталася в чотириповерховому житловому будинку в столиці Бангладеш, збільшилося до 81 людини.
Про це повідомила газета The Bangladesh Observer.
«Кількість загиблих може бути більшою, пошуки тривають», - заявив глава національної пожежної служби Алі Ахмед.
Як відомо, пожежа спалахнула в чотириповерховому житловому будинку в старому кварталі Дакки.
На першому поверсі будівлі розташовувався склад хімікатів. Вогонь швидко поширився на сусідні будинки.
Нагадаємо, у вівторок, 19 лютого, в результаті пожежі в канадському місті Галіфакс загинуло семеро дітей.
Також повідомлялося, що у столиці Італії Римі загорівся аеропорт Чампіно, усі пасажири і персонал були евакуйовані.
Джерело: УНН