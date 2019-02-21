Масштабна пожежа в Бангладеш: кількість жертв перевищила 80



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Пожежа спалахнула в чотириповерховому житловому будинку в старому кварталі Дакки Фото: The Bangladesh Observer

На першому поверсі будівлі, де спалахнула пожежа, розташовувався склад хімікатів

Число людей, які загинули в результаті пожежі, що сталася в чотириповерховому житловому будинку в столиці Бангладеш, збільшилося до 81 людини.

Про це повідомила газета The Bangladesh Observer.

«Кількість загиблих може бути більшою, пошуки тривають», - заявив глава національної пожежної служби Алі Ахмед.

Як відомо, пожежа спалахнула в чотириповерховому житловому будинку в старому кварталі Дакки.

На першому поверсі будівлі розташовувався склад хімікатів. Вогонь швидко поширився на сусідні будинки.

Нагадаємо, у вівторок, 19 лютого, в результаті пожежі в канадському місті Галіфакс загинуло семеро дітей.

Також повідомлялося, що у столиці Італії Римі загорівся аеропорт Чампіно, усі пасажири і персонал були евакуйовані.

Джерело: УНН