У Бангладеш застрелили чоловіка, який намагався захопити літак із 142 пасажирами



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Літак належав авіакомпанії Bangladesh Biman

Чоловік вимагав у членів екіпажу переговорів з прем'єр-міністром Шейх Хасіною

У Бангладеш застрелили чоловіка, який намагався захопити літак, на борту якого було 142 пасажира та 14 членів екіпажу.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що у Бангладеш спецпризначенці застрелили чоловіка, який намагався захопити пасажирський літак авіакомпанії Bangladesh Biman, що направлявся з Дакки до Дубая. Під час польоту чоловік у віці близько 25 років зайшов до кабіни пілота та направив на нього пістолет.

Повідомляється, що він вимагав у екіпажу переговорів з прем'єр-міністром Шейх Хасіною, але його вимоги не відомі. Один з очевидців розповів журналістам, що через десять хвилин після злету чоловік двічі вистрелив.

Після того, як літак здійснив екстрену посадку у місті Читтагонг, його оточили силовики. З літака були евакуйовані усі 142 пасажири та 14 членів екіпажу. Під час телефонних переговорів чоловік заявив, що в нього є бомба, повідомив очільник цивільної авіації країни Наїм Хасан. «Судячи з переговорів та діалогу, який ми мали з ним, він є психологічно хворим», - розповів Хасан.

Правоохоронці вели з чоловіком переговори і пропонували йому здатися. Але той діяв агресивно щодо правоохоронців в літаку і, як повідомив генерал-майор Матіур Рахман, у відповідь спецпризначенці відкрили по ньому вогонь.

Чоловік був поранений і затриманий. Пізніше від отриманих поранень він помер.

«Ми не мали можливості вести переговори. Наші спецпризначенці повинні були діяти швидко», - сказав Рахман. У зловмисника знайшли лише пістолет. Буде проведено розслідування щодо того, як чоловіку вдалось пронести зброю в літак.

Нагадаємо, на південному сході Техасу, недалеко від міста Анауак, у суботу, 23 лютого, зазнав аварії вантажний літак авіакомпанії Atlas Air, троє людей загинули.