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    У Барселоні літак екстрено сів через «бомбу»

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    У Барселоні літак екстрено сів через «бомбу»

    Літак і багаж пасажирів перевірили, інформація про бомбу була помилковою

    Літак, який виконував рейс Париж - Ібіца іспанської авіакомпанії Vueling, здійснив екстрену посадку в аеропорту Ель-Прат міста Барселони через повідомлення про знаходиться на борту бомбу.

    Про це повідомляє El Periódico.

    Інформацію про знаходження на борту літака бомби повідомили служби безпеки аеропорту Шарль-де-Голль у Парижі. Дотримуючись інструкцій, командир лайнера зробив зупинку в Барселоні, де у перевізника розташовані операційні бази.

    Літак приземлився в 14:00 за місцевим часом. Літак і багаж пасажирів, оглянули співробітники Цивільної гвардії Іспанії.

    Вони заявили, що інформація про бомбу була помилковою. Пасажирів відправили на іншим літаком тієї ж авіакомпанії, що летів на Ібіцу.

    Джерело: РБК-Україна

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