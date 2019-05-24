У Барселоні літак екстрено сів через «бомбу»



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Літак і багаж пасажирів перевірили, інформація про бомбу була помилковою

Літак, який виконував рейс Париж - Ібіца іспанської авіакомпанії Vueling, здійснив екстрену посадку в аеропорту Ель-Прат міста Барселони через повідомлення про знаходиться на борту бомбу.

Про це повідомляє El Periódico.

Інформацію про знаходження на борту літака бомби повідомили служби безпеки аеропорту Шарль-де-Голль у Парижі. Дотримуючись інструкцій, командир лайнера зробив зупинку в Барселоні, де у перевізника розташовані операційні бази.

Літак приземлився в 14:00 за місцевим часом. Літак і багаж пасажирів, оглянули співробітники Цивільної гвардії Іспанії.

Вони заявили, що інформація про бомбу була помилковою. Пасажирів відправили на іншим літаком тієї ж авіакомпанії, що летів на Ібіцу.

Джерело: РБК-Україна