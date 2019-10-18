Бойовик Бородай заявив про плани захопити Київ, який назвав «містом зрадників»



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«От коли ми в Київ увійдемо, я вас запевняю, населення вишикується вздовж вулиць з квітами та прапорами», - підкреслив терорист Бородай

«Київ це місто інтернаціональне, космополітичне. Це місто, яке ненавидить решта України», - сказав бойовик Бородай

Російський терорист, один із колишніх ватажків донецьких бойовиків Олександр Бородай заявив, що Київ «ненавидить решта України», і він сподівається, що Росія «увійде в Київ».

«Київ це місто інтернаціональне, космополітичне. Це місто, яке ненавидить решта України по великому рахунку. Це така специфіка є у цього міста. Якщо говорити різко і жорстко, то Київ це місто зрадників», - сказав терорист.

«От коли ми в Київ увійдемо, я вас запевняю, населення вишикується вздовж вулиць з квітами та прапорами і буде махати і підстрибувати. Я сподіваюся, це відбудеться», - заявив Бородай.

Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмаєра».

Прессекретар представника України у Тристоронній контактній групі та другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер 2 жовтня опублікувала лист з формулою Штайнмаєра, підписаний Кучмою.

У свою чергу глави незаконних угруповань «ДНР» і «ЛНР» Денис Пушилін і Леонід Пасічник заявили, що узгодження «формули Штайнмаєра» означає визнання за «народом Донбасу права самому визначати свою долю».

До слова, у четвер, 17 жовтня, бойовики на Донбасі 29 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами артилерійських установок калібру 122 мм, різнокаліберних мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.