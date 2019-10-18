Ексспівробітника СБУ, який перейшов на бік «ДНР», заочно засудили на 12 років



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Колишній співробітник СБУ вербував інформаторів «ДНР»

Зловмисник піддавав людей тортурам і погрожував їм незаконним позбавленням волі

У Донецькій області колишнього співробітника СБУ заочно засудили до 12 років позбавлення волі за участь у діяльності терористичної «ДНР».

Про це в четвер, 17 липня, повідомляє пресцентр СБУ.

«Оперативники і слідчі спецслужби встановили, що колишній начальник одного з міських відділень СБ України в 2014 році приєднався до лав незаконних збройних формувань. Перебуваючи на посаді керівника так званого Макіївського підрозділу «МГБ ДНР», він активно протидіяв військовим підрозділам і правоохоронним органам, залученим в антитерористичну операцію і операцію Об'єднаних сил», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що зловмисник підшукував серед місцевого населення громадян, яких під приводами нібито кримінального переслідування змушував збирати інформацію про військовослужбовців Збройних сил України та СБУ. У разі відмови - піддавав людей тортурам і погрожував їм незаконним позбавленням волі.

За рішенням Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області фігуранта справи судили за вчинення злочину, передбаченого статтею про створення терористичної групи чи терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3) Кримінального кодексу України.

Початок терміну відбування покарання буде обчислюватися з дня його затримання і приведення судового рішення у виконання. Вирок суду вступив у законну силу.

Зараз зловмисник знаходиться в розшуку.

До слова, СБУ підозрює колишнього заступника міністра економіки у роботі на російські спецслужби.