У Bellingcat розповіли про розслідування обстрілу Маріуполя: був цікавий випадок

У Bellingcat єдиний раз погодились прийняти замовлення від української держави

Розслідування Bellingcat щодо обстрілу Маріуполя російськими військами було єдиним випадком, коли міжнародна команда розслідувачів діяла на прохання держави, а не за власною ініціативою. Про це заявив в ефірі телеканалу «Україна 24» розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

«Були багато разів грошові пропозиції розслідувати окремі випадки. Завжди ми відмовляємо. Був цікавий випадок, пов'язаний з Україною. Це було, здається, у 2018 році, коли до нас звернулося МЗС України з проханням розслідувати незалежно від СБУ те, що воно вже розслідує, але незалежно від них, щоб отримати другу думку. Це було розслідування обстрілу Маріуполя в січні 2015 року», – повідомив Грозєв.

За його словами, в Bellingcat «була внутрішня дискусія – чи можна прийняти таке замовлення від держави».

«Ми сказали, що ми це зробимо абсолютно безплатно, і дозволимо Україні використовувати наше розслідування як судовий доказ, але тільки за умови, що ми публікуємо результат, яким би він не був. Тобто якби виявилося, що українські війська обстріляли Маріуполь, ми це опублікували б, якщо російські війська – теж публікуємо. Вони погодилися. І ось ми зробили. Це, мабуть, єдиний випадок, коли держава нам запропонувала і попросила розслідувати щось, і ми погодилися», – зазначив розслідувач Bellingcat.

Bellingcat – це сайт журналістських розслідувань, що спеціалізується на фактчекінгу та розвідці відкритих джерел (OSINT). Bellingcat публікує результати розслідувань як професійних, так і громадянських журналістів щодо зон бойових дій, порушень прав людини, злочинів проти людства та злочинності.

Найбільш резонансні розслідування Bellingcat стосуються участі Росії у війні на сході України, збиття на Донбасі малайзійського MH17, отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Зокрема, команді Bellingcat вдалося переконливо встановити, що артилерійський удар по місту Маріуполь Донецької області України 24 січня 2015 року, в результаті якого загинуло щонайменше 30 мирних жителів і понад 100 отримали поранення, був здійснений з підконтрольної Росії території. Bellingcat також вдалося встановити, що обстріл відбувався під керівництвом і наглядом діючих російських військовослужбовців. Команда Bellingcat встановила особи дев'яти російських офіцерів, зокрема генерала, двох полковників і трьох підполковників, які брали безпосередню участь у цій операції.

Крім того, Bellingcat вдалося встановити, що за день до обстрілу Маріуполя з Росії до України було переправлено дві батареї ракетних систем залпового вогню (РСЗВ).

Нагадаємо, раніше розслідувач Bellingcat Христо Грозєв допустив наявність російських агентів серед білорусів, які переїхали до Києва. Раніше він заявляв, що в українській столиці присутні співробітники ФСБ.

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