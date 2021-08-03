У Києві є співробітники ФСБ, причетні до смерті активіста Шишова – Bellingcat

Журналісти висловили думку, що смерть Віталія Шишова – не самогубство

В організації Bellingcat, яка займається журналістськими розслідуваннями, коментуючи смерть Віталія Шишова, заявили, що в Києві присутні співробітники російської ФСБ. Про це сказав журналіст-розслідувач Христо Грозєв в ефірі радіостанції «Эхо Москвы».

За його словами, всі ресурси Bellingcat будуть спрямовані на розслідування справи про смерть Шишова. Грозєв висловив думку, що це не було самогубством.

«По-перше, навіть без попередньої інформації, я б сказав, що це не самогубство. Але я б не став писати до того, як у нас не стало б повної картини події. Те, що це дозволяє припустити, що це спецоперація, це факт, що ми кілька днів працюємо над інформацією, якої ми домоглися, що у Києві присутні співробітники ФСБ Росії, які інтегрувалися серед опозиційних білоруських груп, які знаходяться в Україні. Звичайно, це може бути випадковістю. І зараз ми чуємо цю новину. Це означає, що зараз ми направляємо всі свої ресурси на розслідування цього вбивства, якщо це вбивство», – сказав він.

Нагадаємо, голову громадської організації «Білоруський дім в Україні», громадянина Білорусі Віталія Шишова знайшли повішеним сьогодні вранці на території лісопаркової зони у Святошинському районі столиці.

Напередодні дівчина Шишова повідомила, що чоловік пішов на пробіжку і не повернувся.

Основні дві версії смерті Шишова, які розглядає поліція – самогубство і вбивство з імітацією самогубства.

В Офісі Президента запевнили, що Володимир Зеленський тримає дану справу на контролі.

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