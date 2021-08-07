Російські агенти в Києві замаскувалися під білорусів – Bellingcat

Розслідувач Грозєв допускає їх причетність до смерті Віталія Шишова

Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв допускає наявність російських агентів серед білорусів, які переїхали до Києва. Раніше він заявляв, що в українській столиці присутні співробітники ФСБ. Про це Грозєв розповів в ефірі каналу «Україна 24», коментуючи смерть засновника білоруського дому в Україні Віталія Шишова.

«Ми не пов'язані з цим вбивством, з цією смертю (Шишова – ред.), тому що ми не знали, що воно відбудеться. Ми йшли слідами людей, яких ми знаємо з деяких інших проектів, які пов'язані з ФСБ, які були впроваджені в білоруську опозицію. Деякі з них знаходяться в Києві», – повідомив він.

Раніше цих людей бачили в інших «ролях» – в кримінальних групах, потім з'являлися як експерти по телебаченню, потім з'являлися в Білорусі як члени одних з найактивніших опозиційних угруповань.

«Потім з'являються в Києві серед емігрантів з Білорусі. Ми почали перевіряти, що стоїть за цим – в той же момент ми дізналися про смерть Шишова. Тому ми перевіряємо зараз перетин, можливо, цих людей, які мають зв'язки з ФСБ», – додав розслідувач.

Грозєв уточнив, що ці люди «точно мають зв'язок з ФСБ», – зараз їх намагаються знайти.

«Я зараз не можу сказати остаточно, це вимагає ще кілька тижнів розслідування. Ми намагаємося перевірити зв'язок між цими людьми і організацією, якою керував Шишов», – заявив він.

Нагадаємо, голову громадської організації «Білоруський дім в Україні», громадянина Білорусі Віталія Шишова знайшли повішеним 3 серпня на території лісопаркової зони у Святошинському районі столиці. Напередодні дівчина Шишова повідомила, що чоловік пішов на пробіжку і не повернувся.

Кримінальне провадження розпочато за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Основні дві версії смерті Шишова, які розглядає поліція, – самогубство і вбивство з імітацією самогубства.

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