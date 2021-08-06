Нацгвардійці затримали під Маріуполем російського бойовика

Чоловік їхав рейсовим автобусом до Світлодарська

Співробітники Нацгвардії затримали на одному з блок-постів під Маріуполем чоловіка, який підозрюється причетності до незаконних збройних формувань «ЛНР» і «ДНР». Бойовик прямував рейсовим автобусом до Світлодарська. Про це повідомляє пресцентр МВС.

Зазначається, що 67-річний уродженець Єнакієвого їхав рейсовим автобусом до Світлодарська. На одному з блок-постів в районі Маріуполя його затримали співробітники Нацгвардії.

На місце була викликана слідчо-оперативна група Маріупольського відділення поліції.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 1 ст. 260 КК України (створення військових форм не передбачених законами України або участь у їх діяльності).

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