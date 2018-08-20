У Берліні розповіли, про що Меркель домовлялася з Путіним



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ангела Меркель і Володимир Путін провели зустріч 18 серпня

Офіційний представник федерального уряду Штеффен Зайберт запевнив, що йшлося насамперед про Сирію

Питання можливої зустрічі чотирьох країн – ФРН, Франції, Туреччини та РФ – є питання Сирії. Вого було одним із тих, що стояли на порядку денному суботніх переговорів канцлера ФРН Анґели Меркель і президента Росії Володимира Путіна.

Це підтвердив офіційний представник федерального уряду Штеффен Зайберт на брифінгу в понеділок у Берліні.

«Це насправді було темою переговорів з Путіним у Мезебергу. Ухвалено рішення підготуватися до такої можливої зустрічі. Але назвати терміни такої зустрічі я не можу», - сказав Зайберт.

Нагадаємо, турецький президент Реджем Тайіп Ердоган називав ймовірну датц зустрічі - 7 вересня.

Канцлер, за словами її прес-секретаря, сказала, що було б доцільним, якби Німеччина, Франція, Туреччина та Росія також обмінялися думками. Це має бути добре підготовлено. «Наступним кроком є підготовка зустрічі зовнішньополітичних радників та експертів», - уточнив Зайберт.

Він також зазначив, що реальну відповідальність за досягнення політичного завершення цього конфлікту й проведення політичної трансформації в країні несуть ООН та її спецуповноважений Штефан де Містура. Є два визнаних формати – Астанинський і «мала группа», в якій задіяні Німеччина, Франція, Великобританія, США, Йорданія, Саудівська Аравія. Обидва вони при цьому тісно співпрацюють з де Містурою і намагаються просунути процес, яким він керує.

Що ж до пропозиції російського лідера Німеччині взяти участь у відновленні відбитих у опозиції урядовими військами районів, то «для федерального уряду зараз зовсім не час займатися цими питаннями». Наразі, підкреслив Зайберт, коли спостерігається відновлення бойових дій, посилився ризик цієї гуманітарної катастрофи в Ідлібі, треба домагатися світу політичного вирішення конфлікту.

Читайте також матеріал: Літні вальси Володимира Путіна