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    У Берліні розповіли, про що Меркель домовлялася з Путіним

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    Ангела Меркель і Володимир Путін провели зустріч 18 серпня - У Берліні розповіли, про що Меркель домовлялася з Путіним
    Ангела Меркель і Володимир Путін провели зустріч 18 серпня

    Офіційний представник федерального уряду Штеффен Зайберт запевнив, що йшлося насамперед про Сирію

    Питання можливої зустрічі чотирьох країн – ФРН, Франції, Туреччини та РФ – є питання Сирії. Вого було одним із тих, що стояли на порядку денному суботніх переговорів канцлера ФРН Анґели Меркель і президента Росії Володимира Путіна.

    Це підтвердив офіційний представник федерального уряду Штеффен Зайберт на брифінгу в понеділок у Берліні.

    «Це насправді було темою переговорів з Путіним у Мезебергу. Ухвалено рішення підготуватися до такої можливої зустрічі. Але назвати терміни такої зустрічі я не можу», - сказав Зайберт.

    Нагадаємо, турецький президент Реджем Тайіп Ердоган називав ймовірну датц зустрічі - 7 вересня.

    Канцлер, за словами її прес-секретаря, сказала, що було б доцільним, якби Німеччина, Франція, Туреччина та Росія також обмінялися думками. Це має бути добре підготовлено. «Наступним кроком є підготовка зустрічі зовнішньополітичних радників та експертів», - уточнив Зайберт.

    Він також зазначив, що реальну відповідальність за досягнення політичного завершення цього конфлікту й проведення політичної трансформації в країні несуть ООН та її спецуповноважений Штефан де Містура. Є два визнаних формати – Астанинський і «мала группа», в якій задіяні Німеччина, Франція, Великобританія, США, Йорданія, Саудівська Аравія. Обидва вони при цьому тісно співпрацюють з де Містурою і намагаються просунути процес, яким він керує.

    Що ж до пропозиції російського лідера Німеччині взяти участь у відновленні відбитих у опозиції урядовими військами районів, то «для федерального уряду зараз зовсім не час займатися цими питаннями». Наразі, підкреслив Зайберт, коли спостерігається відновлення бойових дій, посилився ризик цієї гуманітарної катастрофи в Ідлібі, треба домагатися світу політичного вирішення конфлікту.

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