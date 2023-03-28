Заварили ворота, розпилили газ у храмі: Московський патріархат влаштував провокацію у Франківську

В Івано-Франківську віряни УПЦ МП не пускали священнослужителів ПЦУ в храм, який тепер офіційно належить Православній церкві

28 березня прибічники Московського патріархату заварили ворота до храму Різдва Христового, щоб громада ПЦУ не могла зайти на подвір'я. Православна церква прийшла до храму Різдва Христового на Довженка, аби провести першу службу Божу, повідомляють «Суспільне» та «Бліц-Інфо».

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Коли ж ворота все-таки вдалося відкрити, вхід до церкви перекрили парафіянки Московського патріархату разом зі своїм священником. Це все породило взаємні звинувачення та штовханини.

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Люди кричали «Геть московського попа!», «путінські провокаторки!». Було також згадано Кирила, який раніше благословляв росіян на вбивства українців.

Аби припинити конфлікт, священники Православної церкви запропонували спільно відслужити у храмі молитву за загиблими українськими воїнами, проте учасники Московського патріархату відмовилися.

«Відбулась історична подія, – зазначив у своєму Telegram мер Івано-Франківська Руслан Марцінків і додав: – На жаль, сьогодні зустріли спротив, стояли люди на вході та не пускали священнослужителів ПЦУ в приміщення. Зрештою, громада Православної церкви України все ж змогла провести першу Службу Божу у храмі».

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Він додав, що в храмі поменшало ікон. Тому від імені громади подарував ікону Божої Матері Станиславівської, яка є символом сьогоднішньої перемоги.

«Нехай вона оберігає наше місто, цей храм та цілу Україну. Ми довго йшли до цієї події та показали сьогодні гарний приклад для всієї країни. Ми перші повністю очистилися від Московського патріархату. Ми перша область, де вже нема російської церкви», – написав мер.

Раніше повідомлялося, що синод закликав братію Лаври до єднання в лоні Помісної Української Православної Церкви на канонічних засадах.