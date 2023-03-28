Зеленський перевірив оборону кордону на межі із Росією (фото, відео)
Прикордонники поінформували президента про комплекс заходів, яких вживають у тісній взаємодії з іншими складовими сил оборони України
Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Сумщину перевірив виконання завдань підрозділами Державної прикордонної служби України на державному кордоні з країною-агресором Росією. Про це повідомляє пресслужба президента.
Глава держави безпосередньо ознайомився з організацією несення служби прикордонниками та здійснення ними контролю на блокпостах. Володимир Зеленський також заслухав доповідь щодо порядку оборони та захисту кордону України в межах ділянки відповідальності Сумського прикордонного загону.
Було зазначено, що Росія активізувала обстріли українського прикордоння зі своєї території, найбільше останнім часом потерпає Білопільська територіальна громада.
Прикордонники поінформували президента про комплекс заходів, яких вживають у тісній взаємодії з іншими складовими сил оборони України на цьому напрямку, щоб мати всі можливості протидіяти ворогу.
Зокрема командувач оперативно-тактичного угруповання «Суми» Василь Осипчук і командувач оперативного угруповання військ «Чернігів» Дмитро Красильников поінформували Главу держави про актуальну ситуацію в Сумській області в операційних зонах відповідних угруповань.
За словами Василя Осипчука, оперативна обстановка в зоні відповідальності ОТУ «Суми» стабільна та контрольована.
Глава держави відзначив ефективність дій ДПСУ, спрямованих на прикриття державного кордону в Сумській області.
Раніше повідомлялося, що Зеленський вручив Охтирці почесну відзнаку «Міста-героя». Зеленський згадав про ти, хто бився в Охтирці за своє місто, за свою землю й тим самим за всю нашу державу – державу Україна. Тих, хто знищував російські колони і тим самим ламав увесь ворожий задум проти України, проти українського народу. Тих, хто допомагав одне одному в Охтирці, у сусідніх містах, містечках, селищах навесні минулого року й тим самим відвоював у ворога час для багатьох українських весен.
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