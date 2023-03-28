Зеленський перевірив оборону кордону на межі із Росією (фото, відео)

Прикордонники поінформували президента про комплекс заходів, яких вживають у тісній взаємодії з іншими складовими сил оборони України

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Сумщину перевірив виконання завдань підрозділами Державної прикордонної служби України на державному кордоні з країною-агресором Росією. Про це повідомляє пресслужба президента.

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Глава держави безпосередньо ознайомився з організацією несення служби прикордонниками та здійснення ними контролю на блокпостах. Володимир Зеленський також заслухав доповідь щодо порядку оборони та захисту кордону України в межах ділянки відповідальності Сумського прикордонного загону.

Було зазначено, що Росія активізувала обстріли українського прикордоння зі своєї території, найбільше останнім часом потерпає Білопільська територіальна громада.

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Прикордонники поінформували президента про комплекс заходів, яких вживають у тісній взаємодії з іншими складовими сил оборони України на цьому напрямку, щоб мати всі можливості протидіяти ворогу.

Зокрема командувач оперативно-тактичного угруповання «Суми» Василь Осипчук і командувач оперативного угруповання військ «Чернігів» Дмитро Красильников поінформували Главу держави про актуальну ситуацію в Сумській області в операційних зонах відповідних угруповань.

За словами Василя Осипчука, оперативна обстановка в зоні відповідальності ОТУ «Суми» стабільна та контрольована.

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Глава держави відзначив ефективність дій ДПСУ, спрямованих на прикриття державного кордону в Сумській області.

Раніше повідомлялося, що Зеленський вручив Охтирці почесну відзнаку «Міста-героя». Зеленський згадав про ти, хто бився в Охтирці за своє місто, за свою землю й тим самим за всю нашу державу – державу Україна. Тих, хто знищував російські колони і тим самим ламав увесь ворожий задум проти України, проти українського народу. Тих, хто допомагав одне одному в Охтирці, у сусідніх містах, містечках, селищах навесні минулого року й тим самим відвоював у ворога час для багатьох українських весен.