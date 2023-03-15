Чому держава не забирає Почаївську лавру у Московського патріархату? Коментар директора заповідника

Почаївська Свято-Успенська лавра на Тернопільщині перейшла до Московського патріархату у 2003 році на умовах безкоштовної оренди

Без сигналу від центральної влади ситуація з Почаївською лаврою не зрушить з місця

На рівні керівництва держави ще не ухвалене рішення щодо долі Почаївської Свято-Успенської лаври, що на Тернопільщині. Про це повідомив директор Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Вадим Микулич «Главкому».

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Відповідаючи на питання, чи звертатиметься він до Міністерства культури та інформаційної політики з листом щодо доцільності розірвання орендного договору, розрахованого до 2052 року, Микулич відповів, що наразі рішення немає. «Ситуація така. Поки не буде вирішено щось згори, я ніяких коментарів давати не буду», – коротко зазначив він.

Між тим, міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону заявив, що започатковано процес повернення майна держави у Почаївській лаврі. За його словами, священнослужитель, який керує у Почаївській лаврі не пустив на територію церкви представників заповідника.

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Раніше, у лютому 2023 року голова Тернопільської ОДА Михайло Головко заявив про початок перевірок у Лаври на предмет правомірності її використання її Церквою Московського патріархату.

Нагадаємо, Почаївська Свято-Успенська лавра на Тернопільщині перейшла до Московського патріархату у 2003 році на умовах безкоштовної оренди. Лавру вивели з підпорядкування Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника розпорядженням уряду Януковича. Угода була укладена між Державним комітетом України з будівництва та архітектури (Держбудом) та «Почаївською Свято-Успенською лаврою» на 49 років – до 1 січня 2052 року.

Як відомо, схожа ситуація щодо оренди частини території державного заповідника церковниками у Києві, де релігійна громада Церкви Московського патріархату управляє територією Нижньої лаври.

Наприкінці минулого року керівництво Києво-Печерського заповідника на виконання Указу президента про перевірку стану справ щодо використання майна Києво-Печерської лаври звернулося до Мінкульту з пропозицією не продовжувати орендний договір з церковниками, з чим міністерство погодилося. За результатами перевірки держава вирішила з 1 січня повернути собі в управління приміщення з території Верхньої лаври. Пізніше було вирішено розірвати орендний договір з релігійною громадою Церкви Московського патріархату, в управлінні якої перебувають будівлі Нижньої лаври.

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Церква Московського патріархату на це заявила, що вважає попередження про розірвання договору оренди ультиматумом, не бачить у ньому жодних юридичних обґрунтувань і не збирається йти.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що процедура законного повернення майна Києво-Печерської лаври у користування держави не передбачає «виселення» ченців, однак деяких представників Церкви Московського патріархату правоохоронці «стимулюватимуть» залишити територію.