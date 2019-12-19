У Білому домі відреагували на рішення Конгресу США про імпічмент Трампа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп став третім американським президентом, який зазнав імпічменту

Трамп готовий до наступних кроків і впевнений, що буде повністю виправданий в Сенаті

У Білому домі назвали рішення про імпічмент президента США Дональда Трампа одним з найбільш ганебних епізодів в США.

Про це йдеться у заяві прессекретаря Білого дому.

Наголошується, що демократи висунули незаконні статті щодо імпічменту президента не надавши жодних доказів неправомірних дій.

«Сьогоднішній день знаменує собою кульмінацію в Палаті представників одного з найганебніших політичних епізодів в історії нашої країни. Не отримавши жодного республіканського голосу і не надавши ніяких доказів неправомірних дій, демократи висунули незаконні статті щодо імпічменту президенту через Палату представників. Демократи вирішили діяти на цій партизанської основі, незважаючи на те, що президент не зробив абсолютно нічого поганого. Дійсно, тижні слухань довели, що він не зробив нічого поганого», - йдеться в заяві.

Білий дім назвав імпічмент «обманом», в якому Трампові відмовлено у «фундаментальній справедливості та належній правовій процедурі».

«Усі ці витівки ясно показують, що демократи випустили з уваги те, що потрібно цій країні, а саме Конгрес, який працює на людей. Їхня безмежна ворожість до президента Трампа підживлює їхнє бажання звести нанівець результати виборів 2016 року, і неналежним чином вплинути на вибори 2020 року», - заявили в Білому домі.

Відзначається, що Трамп готовий до наступних кроків і впевнений, що буде повністю виправданий в Сенаті.

«Президент впевнений, що Сенат відновить належний порядок, справедливість і судочинство, які були проігноровані під час процедур в Палаті представників. Президент готовий до наступних кроків, і впевнений, що він буде повністю виправданий«, - йдеться в заяві.

Сам же американський президент назвав імпічмент «політичним самогубством» для представників демократичної партії.

Дональд Трамп став третім президентом, який зазнав імпічменту. Раніше палата представників виносила звинувачення Ендрю Джексону в 1868 році і Біллу Клінтону в 1998 році. Однак сенат проголосував за виправдання обох і проти їх звільнення з посади.

Документи щодо імпічменту передадуть в Сенат. Однак більшість сенаторів є республіканцями і можуть не підтримати голосування за відставку свого представника з поста президента.