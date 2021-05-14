У Білорусі можуть обмежити повноваження президента

Голова конституційного суду Білорусі пропонує забрати у президента право видавати за своєю ініціативою або за пропозицією уряду тимчасових декретів, що мають силу закону

У рамках змін до конституції Білорусі планується обмежити повноваження президента. Зокрема, його законодавчі функції. Про це на засіданні конституційної комісії заявив голова Конституційного суду Білорусі Петро Миклашевич, передає «Белта».

За його словами, для посилення законодавчої ролі парламенту з конституції пропонується виключити положення, які передбачають делегування Палатою представників і Радою республіки президенту законодавчих повноважень на видання декретів, які мають силу закону.

Крім того, пропонується забрати у президента право видавати за своєю ініціативою або за пропозицією уряду тимчасових декретів, що мають силу закону.

Нагадаємо, невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко позиціонує зміни до конституції як умову для дострокових виборів. Він також виступає за обмеження повноважень президента, таким чином, натякаючи, що можливо більше не буде висуватися на цей пост.

Тим часом, як раніше писав «Главком», невизнаний президент Білорусі підписав декрет «Про захист суверенітету і конституційного ладу», який передбачає передачу президентських повноважень Раді безпеки в разі його загибелі.