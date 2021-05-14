  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Сьогодні має відбутися засідання РНБО – ЗМІ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Сьогодні має відбутися засідання РНБО – ЗМІ
    Фото з відкритих джерел

    Порядок денний засідання наразі невідомий

    Засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) відбудеться в п'ятницю, 14 травня. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

    «Засідання РНБО відбудеться сьогодні», – зазначив співрозмовник агентства.

    Порядок денний засідання наразі невідомий, початок о 16.00.

    Як повідомлялося, 28 квітня заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що засідання РНБО щодо ситуації з безпекою на адмімежі з окупованим Кримом, а також у Херсонській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській і Донецькій областях «відбудеться через декілька тижнів».

    Нагадаємо, учора президент Володимир Зеленський видав указ про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони. Глава держави увів до РНБО нового міністра енергетики Германа Галущенка.

    Указ про введення міністра до складу РНБО набув чинності з дня його опублікування.

    Теги: РНБО Володимир Зеленський президент указ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies