Сьогодні має відбутися засідання РНБО – ЗМІ

Порядок денний засідання наразі невідомий

Засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) відбудеться в п'ятницю, 14 травня. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

«Засідання РНБО відбудеться сьогодні», – зазначив співрозмовник агентства.

Порядок денний засідання наразі невідомий, початок о 16.00.

Як повідомлялося, 28 квітня заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що засідання РНБО щодо ситуації з безпекою на адмімежі з окупованим Кримом, а також у Херсонській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській і Донецькій областях «відбудеться через декілька тижнів».

Нагадаємо, учора президент Володимир Зеленський видав указ про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони. Глава держави увів до РНБО нового міністра енергетики Германа Галущенка.

Указ про введення міністра до складу РНБО набув чинності з дня його опублікування.