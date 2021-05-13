Барабанщик у Білорусі отримав шість років тюрми за гру на протестах

Олексія Санчука визнали винним в участі у масових заворушеннях і підготовці до них інших осіб

Під час затримання Олексія били й вимагали пароль від телефону

У Білорусі барабанщика Олексія Санчука, який грав в Мінську під час протестів проти захоплення влади Олександром Лукашенком, визнали винним в участі в масових заворушеннях і підготовці до них інших осіб. Про це повідомляє білоруський правозахисний центр «Весна».

Зазначається, що суд засудив Санчука до 6 років посиленого режиму.

Музиканта і його колег – групу барабанщиків «Вимагаємо розійтися» – затримали в листопаді. Після 15-добового арешту він так і не вийшов на свободу. На відео Олексій після затримання сказав тільки: «Я вчив ритм». За словами інших затриманих музикантів, під час затримання Олексія били й вимагали пароль від телефону. Сам Олексій на суді заявляв про моральний тиск.

Перформанс барабанщиків на марші 27 вересня 2020 року в Мінську

Суд визнав його винним в організації дій, що грубо порушують громадський порядок, навчанні осіб для участі в масових заворушеннях і підготовки до участі в масових заворушеннях.

Окремо в обвинувальному акті зазначається, що Санчук навчав осіб для участі в масових заходах, здійснення гучних ударів руками, що порушують спокій громадян.

У Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Режим застосовує проти демонстрантів жорсткі репресії, вдаючись до масових арештів. У місцях несвободи перебувають 360 політв'язнів.

Нещодавно Лукашенко підписав декрет «про захист суверенітету» на випадок свого вбивства.