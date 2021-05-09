Лукашенко підписав декрет «про захист суверенітету» на випадок свого вбивства

Документ передбачає, що в разі загибелі глави держави, президентські повноваження перейдуть до Ради безпеки

Невизнаний президент Білорусі підписав декрет «Про захист суверенітету і конституційного ладу», який передбачає передачу президентських повноважень Раді безпеки в разі його загибелі. Про це повідомила пресслужба Лукашенка.

«Документом передбачається, що в разі загибелі глави держави внаслідок замаху, здійснення акту тероризму, зовнішньої агресії, інших насильницьких дій всі державні органи та їх посадові особи діють відповідно до рішень Ради безпеки, на засіданнях якої головує прем'єр-міністр», – ідеться в повідомленні.

При цьому на території країни негайно вводиться надзвичайний або військовий стан, а Радою Безпеки визначається перелік заходів щодо їх забезпечення. Рішення Ради Безпеки є обов’язковими для всіх і підлягають безумовному виконанню.

Основним питанням буде проведення виборів. Рада Безпеки з участю губернаторів прийме рішення про їхнє проведення. Зазначають, що таке рішення спрямоване на збереження незалежності та суверенітету країни. Декрет набуває чинності з моменту його підписання.

Крім того, сьогодні, 9 травня, опозиція в Білорусі планує провести акцію протесту проти режиму Олександра Лукашенка. Про це в інтерв'ю RND розповів білоруський опозиціонер, колишній міністр культури Білорусі, експосол країни у Франції, Польщі, Іспанії та Португалії Павло Латушко.

За його словами, з літа минулого року в Білорусі заарештовано 35 тисяч людей. Крім того, він додає, що є свідчення того, що понад 4,5 тисячі осіб зазнали жорстоких тортур.

Раніше повідомлялося, що Лукашенко схиляється до дострокових виборів президента Білорусі, але тільки після внесення змін до конституції країни. Цими змінами він пропонує урізати повноваженнями президента, щоб його можливому наступнику не дісталася влада в нинішньому форматі.

Напередодні глави МЗС G7 закликали Лукашенка провести нові вибори.

Нещодавно зʼявився фільм-розслідування під назвою «Золоте дно», присвячений статкам Лукашенка. Зокрема, повідомлялося про те, що глава Білорусі окрім резиденцій у себе на батьківщині володіє віллою у Підмосковʼї.

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що на нього і його дітей готували замах.

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