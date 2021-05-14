Посол України в США розповіла про організацію зустрічі Зеленського та Байдена

Українська сторона готова до всіх форматів двосторонньої зустрічі

Українське посольство в Вашингтоні, так само як і американське в Києві, опрацьовують можливість зустрічі президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена. Про це заявила у Вашингтоні посол України в США Оксана Маркарова, пише «Укрінформ».

«Звичайно, працюємо – і ми, і наші колеги з американського посольства в Україні – над тим, щоби відбулася зустріч і візити як президента Зеленського до Сполучених Штатів, так і, сподіваюся, сьомий візит (за весь час – ред.) Джо Байдена в Україну», – розповіла Маркарова.

Вона зазначила, що українська сторона готова до всіх форматів двосторонньої зустрічі – не тільки в Україні або США, а і в інших країнах, якщо така нагода виникне раніше.

Посол підкреслила, що зараз відносини між двома країнами розвиваються дуже інтенсивно.

«Ми однозначно відчуваємо величезну підтримку від американських колег на всіх рівнях – від президента Байдена, держсекретаря Блінкена – ви всі бачили недавній візит до Києва... Тобто є безумовна і дуже потужна підтримка і напрацювання контактів на всіх рівнях», – констатувала Маркарова.

Зазначимо, в Офісі президента розраховують, що Зеленський і Байден скоро зустрінуться.

У травні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Байден приїде до України, «коли зможе».

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден може відвідати Україну в цьому році і навіть у найближчі місяці.

Нагадаємо, Зеленський вже кілька разів запрошував Байдена. Зокрема, на святкування Дня Незалежності України та для участі в Кримській платформі.

До слова, колишні президенти Сполучених Штатів Барак Обама та Дональд Трамп не були в Україні жодного разу. Водночас в адміністрації Обами Джо Байден як віцепрезидент побував в Україні шість разів: у липні 2009-го, березні, червні й листопаді 2014-го, грудні 2015-го, січні 2017-го. Він зустрічався із українськими президентами й політиками Віктором Ющенко, Віктором Януковичем, Юлією Тимошенко, Арсеном Яценюком та Петром Порошенком.