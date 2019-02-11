У Білорусі підліток убив вчительку і школяра, ще двоє дітей поранені



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У Білорусі учень 9-го класу напав з ножем на вчительку та трьох учнів

Підлітка затримали співробітники карного розшуку за підтримки ОМОН

Учень однієї зі шкіл у Столбцях напав із ножем на педагога та учнів, учителька та один із підлітків померли.

«О 8:05 до оперативно-чергової служби Столбцовського РВВС надійшло повідомлення про те, що учень ЗО «Середня школа №2» у райцентрі завдав ножових поранень учительці та трьом школярам. Викладач і один із підлітків від отриманих ушкоджень померли, ще двох неповнолітніх оперативно доправили до лікарні», - повідомили в МВС Білорусі в понеділок.

Підозрюваний з місця події втік, з огляду на це у шести районах Мінської області було введено спеціальний план «Сирена». До зазначеної школи виїхала слідчо-оперативна група і керівництво УВС Мінського облвиконкому.

За попередніми даними, нападнику 15 років, він учень 9-го класу. У МВС повідомили, що підлітка затримали співробітники карного розшуку за підтримки ОМОН.