У Білорусі пояснили, чому голосували проти резолюції щодо Криму

26 країн-членів Генасамблеї ООН проголосували проти оновленої резолюції з прав людини в окупованому Криму

У Міністерстві закордонних справ Білорусі заявили, що Генеральна Асамблея ООН – це не місце для обговорення і прийняття таких документів, як резолюція щодо Криму. Про це заявив начальник відділу прес-служби МЗС Білорусі Андрій Шупляк. «Так, дійсно, ми проголосували проти цієї резолюції. Білорусь завжди голосувала проти будь-яких



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В ООН прийняли резолюцію по Криму

26 країн-членів Генасамблеї ООН проголосували проти оновленої резолюції з прав людини в окупованому Криму

У Міністерстві закордонних справ Білорусі заявили, що Генеральна Асамблея ООН – це не місце для обговорення і прийняття таких документів, як резолюція щодо Криму.

Про це заявив начальник відділу прес-служби МЗС Білорусі Андрій Шупляк.

«Так, дійсно, ми проголосували проти цієї резолюції. Білорусь завжди голосувала проти будь-яких резолюцій країн. Це наша принципова позиція. Ми на власному досвіді знаємо, що таке спроби штучної політизації, роздування проблем, яких в реальності немає в суспільстві і державі", - заявив він, відповідаючи на запитання агентства «БелТА».

За його словами, Генеральна Асамблея ООН – не місце для обговорення і прийняття подібних документів.

«Голосування проти резолюцій країн – не свідчення бездушності Білорусі до заклопотаності їх ініціаторів. Наше голосування проти цього інструменту – спроба привернути увагу до його не тільки неефективності, але до його руйнівної дії», - пояснив Шупляк.

Як повідомлялося, 19 грудня Генеральна асамблея ООН затвердила резолюцію «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна».

26 країн-членів Генасамблеї ООН проголосували проти оновленої резолюції з прав людини в окупованому Криму.

Зокрема, проти резолюції проголосували Вірменія, Венесуела, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М'янма, Нікарагуа, Філіппіни, Росія, Сербія, Південна Африка, Судан, Сирія, Таджикистан, Уганда, Узбекистан та Зімбабве.

Нагадаємо, третій комітет Генеральної Асамблеї ООН ухвалив у листопаді оновлений проект резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна». Під час голосування його підтримала 71 держава.

Проект оновленої резолюції підтверджує, що між Україною і Росією існує міжнародний збройний конфлікт, засуджує ретроактивне застосування РФ власних законів на окупованій території, а також примусове переведення громадян України в російське громадянство. Документ «наполегливо закликає» Російську Федерацію «виконати усі свої зобов'язання відповідно до застосовуваних норм міжнародного права в якості держави-окупанта».

Документ був внесений з ініціативи Президента України, про що він згадав під час загальних дебатів ГА ООН у вересні.