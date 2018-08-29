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    У «Борисполі» перекрили канал переправлення нелегалів із Індії в Україну

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    Нелегалів видворили з України - У «Борисполі» перекрили канал переправлення нелегалів із Індії в Україну
    Нелегалів видворили з України

    Пакистанець організував міжнародний канал незаконного переправлення громадян Індії, Пакистану та Бангладешу через Україну в Європу

    Затримано 36-річного уродженця Пакистану, який організував міжнародний канал незаконного переправлення громадян Індії, Пакистану та Бангладешу через державний кордон України для їх подальшої легалізації в країнах Євросоюзу.

    Сьогодні в міжнародному аеропорту «Бориспіль» зловмисник передав правоохоронцю частину грошової винагороди за безперешкодний перетин державного кордону України трьох громадян Індії. Загалом за кожного нелегала пропонував 1 тисячу доларів США. Даних осіб затримали та видворили на батьківщину. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Спецоперацію по викриттю та затриманню підозрюваного провели оперативники обласного Управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми спільно з працівниками Державної прикордонної служби, Лінійного відділу аеропорту «Бориспіль», Броварської поліції та місцевої прокуратури в рамках проведення операції «Мігрант». 

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    У «Борисполі» перекрили канал переправлення нелегалів із Індії в Україну
    У «Борисполі» перекрили канал переправлення нелегалів із Індії в Україну
    У «Борисполі» перекрили канал переправлення нелегалів із Індії в Україну

    Уродженця Пакистану затримали у порядку ст. 208 КПК України та помістили до ізолятору тимчасового тримання. Під час санкціонованих обшуків у нього виявили та вилучили гроші, фіктивні документи та комп’ютерну техніку. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу - тримання під вартою. 

    Триває досудове розслідування у рамках відкритих кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі)  Кримінального кодексу України. 

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