У «Борисполі» приземлився президентський борт з 33 українцями із Відня



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Повернувшись додому, евакуйовані громадяни пройдуть 14-денну самоізоляцію Фото: пресслужба президента

У літак були допущені люди без симптомів ГРВІ

Літак президента України доправив з Австрії до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» 33 українці, які не могли самостійно повернутися на батьківщину через закриття кордонів у зв'язку з карантином.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що за дорученням президента спецборт вирушив до Відня для евакуації українських громадян, серед яких – 18 жінок, п’ятеро дітей та люди літнього віку.

Перед посадкою у літак пасажирів оглянули медики, був проведений скринінг на ознаки можливого захворювання на коронавірус. На борт були допущені люди без симптомів ГРВІ.

Після прибуття до Києва пасажирів також оглянуть лікарі.

Повернувшись додому, евакуйовані громадяни пройдуть 14-денну самоізоляцію, за порушення якої передбачена відповідальність.

На домашній карантин будуть відправлені люди без симптомів ГРВІ та з негативним результатом тесту на Covid-19.

Нагадаємо, за словами Зеленського, до кінця нинішнього дня до України повернуться 11,5 тисяч наших громадян.

За інформацією МЗС, до України планують повернутися близько 38 тисяч громадян.

Раніше Мінінфраструктури опублікувало список авіарейсів, якими повертатимуть українців додому.

Нагадаємо, уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

Варто зазначити, що станом на 22:00 середи кількість хворих на новий коронавірус Covid-19 в Україні зросла до 16.