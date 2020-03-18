До України планують повернутися близько 38 тисяч громадян, - МЗС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У відомстві розповіли, що минулої доби співробітники Державної прикордонної служби України забезпечили оформлення повернення в Україну більш ніж 27, 6 тис. людей

До України мають повернутися загалом 38 тисяч громадян, які перебували за кордоном.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

«Станом на 15:00 сьогодні до закордонних дипломатичних установ України з проханням щодо повернення звернулися понад 21 тисяча громадян. Ця цифра змінюється щохвилини. Хтось уже повернувся в Україну, а хтось щойно повідомив про свою потребу повернутись. А декотрі, певно, ще не повідомили. Загалом кількість громадян, які планують повернутись в Україну, складає близько 38 тисяч», - йдеться у повідомленні.

У відомстві розповіли, що минулої доби співробітники Державної прикордонної служби України забезпечили оформлення повернення в Україну більш ніж 27 600 людей.

Як повідомлялося, авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» організовує спеціальні рейси, щоб забрати українців, які не змогли повернутися на батьківщину через закриття кордонів між країнами у зв’язку з коронавірусом.

Нагадаємо, уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

Також з 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

Як відомо, президент Володимир Зеленський не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України.

До слова, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

До слова, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.

В Україні 17 березня зафіксовано сім нових випадків інфікування коронавірусом. Таким чином в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них два летальні.