Мінінфраструктури опублікувало список авіарейсів, якими повертатимуть українців додому
Рейси в українські аеропорти здійснюватимуть з понад 12 країн
Міністерство інфраструктури опублікувало перелік міжнародних авіарейсів, якими повертатимуть українців додому 18 березня.
Про це Мінінфраструктури повідомляє у Facebook.
«Оновлений станом на 10.00 перелік міжнародних авіарейсів, які будуть прийняті у пунктах пропуску на державному кордоні України 18 березня 2020 року», – йдеться у повідомленні.
Зокрема, 18 березня рейси будуть здійснюватися в українські аеропорти із Єгипту, Великої Британії, ОАЕ, Австрії, Німеччини, Швеції, Болгарії, Литви, Азербайджану, Іспанії, Кіпру.
Нагадаємо, з 17 по 18 березня прикодонники допомогли повернутися в Україну майже 4,5 тисячі українців, які опинилися на кордоні без транспортних засобів.
Авіакомпанія Austrian Airlines забезпечить виліт українців 18 березня з Відня та їх доставку о 13:30 у Київ