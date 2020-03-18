Мінінфраструктури опублікувало список авіарейсів, якими повертатимуть українців додому



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Українці повертаються додому

Рейси в українські аеропорти здійснюватимуть з понад 12 країн

Міністерство інфраструктури опублікувало перелік міжнародних авіарейсів, якими повертатимуть українців додому 18 березня.

Про це Мінінфраструктури повідомляє у Facebook.

«Оновлений станом на 10.00 перелік міжнародних авіарейсів, які будуть прийняті у пунктах пропуску на державному кордоні України 18 березня 2020 року», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, 18 березня рейси будуть здійснюватися в українські аеропорти із Єгипту, Великої Британії, ОАЕ, Австрії, Німеччини, Швеції, Болгарії, Литви, Азербайджану, Іспанії, Кіпру.

Нагадаємо, з 17 по 18 березня прикодонники допомогли повернутися в Україну майже 4,5 тисячі українців, які опинилися на кордоні без транспортних засобів.

Авіакомпанія Austrian Airlines забезпечить виліт українців 18 березня з Відня та їх доставку о 13:30 у Київ