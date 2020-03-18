В Україні зросла кількість хворих на коронавірус



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В Україні зафіксовано 16 хворих на коронавірус

Covid-19 сьогодні зафіксували на Донеччині та Київщині

Кількість хворих на новий коронавірус Covid-19 в Україні зросла до 16.

Відповідні результати станом на 22:00 18 березня оприлюднив Центр громадського здоров’я України.

Зазначається, що за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано 16 позитивних результатів на Covid-19: Чернівецька область (10 випадків), Житомирська (один), Київська (два), Донецька (один) та м. Київ (два).

«Отримано за сьогодні пацієнтів 51 та 103 контактні особи. За даними регіональних лабораторій протестовані за сьогодні методом ПЛР шість зразків, всі негативні. Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України досліджує не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а і встановлених контактних осіб», - додали у Центрі.

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 640 зразків.

Нагадаємо, сьогодні ввечері у МОЗ повідомляли, що в Україні зафіксовано 14 випадків захворювання на коронавірус Covid-19. Зокрема, у Чернівецькій області було виявлено 10 випадків, один з них – летальний, Київська область – троє хворих, Житомирська – один летальний випадок.

Як відомо, нардеп Сергій Шахов захворів на коронавірус.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав брехнею страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус в Україні.

Також міністр охорони здоров’я Ілля Ємець не виключає посилення режиму карантину в Україні у зв’язку з пандемією коронавірусу.

До слова, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про початок перших випробувань вакцини від коронавірусу.