У бою проти окупантів загинув один із засновників батальйону «Азов»

Кравченко «стояв у витоків Правого Сектору на Майдані, Українських партизанів на Харківщині та батальйону «Азов»

Під час війни із Росією загинув один із засновників батальйону «Азов» Микола Кравченко «Крук». За два тижні до цього у бою проти російських окупантів за Харків загинув також його батько.

Про це повідомив лідер Азовського руху Андрій Білецький. Він також розкритикував тих, хто заради хайпу повідомив про загибель Кравченка ще до того, як про це дізналися його рідні.

«У бою загинув мій близький друг, легендарний націоналіст, бойовий товариш, історик-науковець Микола Кравченко «Крук», – написав Білецький, не уточнюючи подробиці та місце загибелі воїна.

Він додав, що два тижні тому загинув батько «Крука», який боронив Харків від російських окупантів.

«Все життя він вірив і боровся за Велику Україну. Друже, ми будемо боротися до кінця, заради помсти за всіх полеглих, заради здійснення ваших мрій, заради майбутнього для ваших дітей!», – наголосив Білецький.

Він також звернувся до «любителів хайпанути на смертях героїв».

Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що за 21 день повномасштабної війни російські війська завдали Україні у сотні разів більше руйнувань, ніж Донбасу за вісім років.

За час війни від рук українських військових полягло майже 14 тис. особового складу агресора, а також знищено 430 танків і 108 гелікоптерів.