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    На Житомирщині частково зруйновано багатоповерхівку, одна людина загинула

    Наслідки нічного обстрілу Бердичева - На Житомирщині частково зруйновано багатоповерхівку, одна людина загинула

    Наслідки нічного обстрілу Бердичева

    фото з відкритих джерел

    Внаслідок нічного авіаційного удару по Бердичеву росіяни зруйнували декілька будівель

    У місті Бердичів на Житомирщині показали наслідки нічного обстрілу російських окупантів.

    Житловий багатоповерховий будинок майже повністю зруйнований, загинула одна людина.

    «Сьогодні рашистські покидьки нанесли підступний ракетний удар по Бердичеву… Але за старою людожерською схемою одними військовими об’єктами не обійшлося. Крім того, що було тотально зруйновано інфраструктуру військового навчального центру та нанесено значні втрати особового складу, кацапські недобитки примудрилися в котрий раз обстріляти цивільні об’єкти, внаслідок чого деякі будівлі зазнали руйнування та завдали шкоди цивільному населенню», – йдеться у дописі групи «Бердичів Інформ».

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    На Житомирщині частково зруйновано багатоповерхівку, одна людина загинула
    На Житомирщині частково зруйновано багатоповерхівку, одна людина загинула
    На Житомирщині частково зруйновано багатоповерхівку, одна людина загинула
    На Житомирщині частково зруйновано багатоповерхівку, одна людина загинула
    На Житомирщині частково зруйновано багатоповерхівку, одна людина загинула
    На Житомирщині частково зруйновано багатоповерхівку, одна людина загинула
    фото з відкритих джерел

    Нагадаємо, на Житомирщині росіяни знищили 51 невійськовий об’єкт.

    Теги: росія війна військові Житомирщина будинок
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    На Житомирщині частково зруйновано багатоповерхівку, одна людина загинула