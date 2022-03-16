Зеленський виступив перед Конгресом США та назвав альтернативу закритого неба

Україна потребує захисних систем С-300, як альтернативу закриття неба

Президент Володимир Зеленський у середу виступив перед американськими конгресменами. Він попросив у США системи протиповітряної оборони для закриття українського неба.

«Росія перетворила українське небо на джерело смерті. Для тисяч людей. Російські війська вже випустили по Україні майже тисячу ракет. Незліченну кількість авіабомб. Вони використовують дрони, щоб прицільніше вбивати. Це терор, якого Європа не бачила. Не бачила вже 80-т років! І ми просимо про відповідь. Про відповідь від світу. Про відповідь на терор. Створити над Україною безпольотну зону – це врятувати людей. Гуманітарну безпольотну зону. Умови, за яких Росія вже не зможе щодня і щоночі тероризувати наші мирні міста», – наголосив Зеленський.

У своєму зверненні він додав, що Україна пропонує альтернативу. А саме – надання нам захисних систем, які ми потребуємо.

«С-300 та інші подібні системи. Ви знаєте, наскільки багато залежить на полі бою від здатності застосувати авіацію. Потужну авіацію. Для захисту своїх людей. Своєї свободи. Своєї землі. Літаки, які можуть допомогти Україні. Які можуть допомогти Європі. І ви знаєте також, що вони є. Але на землі. Не в українському небі. Не захищають наших людей. «Я маю мрію», – ці слова відомі кожному з вас. Сьогодні я можу сказати: я маю потребу. Потребу у захисті нашого неба. Потребу у вашому рішенні. У вашій допомозі. І це означатиме рівно те саме. Те саме, що відчуваєте ви. Коли чуєте: I have a dream», – заявив у зверненні Зеленський.

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