«Нові пакети санкцій потрібні щотижня». Виступ президента Зеленського перед Конгресом США

Росія перетворила українське небо на джерело смерті для тисяч людей

До американців

Пані Спікер,

Члени Конгресу,

Пані та Панове,

Американці! Друзі!

Я гордий вітати вас з України, з нашої столиці – Києва.

З міста, яке зазнає ракетних і авіаційних ударів від російських військ. Але НЕ здається. І навіть жодної хвилини не думало здаватися!

Як і десятки інших міст і громад нашої держави, які опинилися в умовах найстрашнішої війни з часів Другої світової війни.

Я маю честь вітати вас від імені Українського народу, хоробрих і свободолюбивих людей. Які вісім років протистоять агресії Росії.

Які віддають найкращих синів і дочок, щоб зупинити повномасштабне російське вторгнення.

Зараз вирішується доля нашої держави. Доля нашого народу. Вирішується, чи будуть українці вільними. Чи збережуть свою демократію.

Росія атакувала не просто нашу землю і наші міста. Вона пішла у жорстокий наступ проти наших цінностей. Базових цінностей.

Кинула танки і літаки проти нашої свободи. Проти нашого права жити вільно у своїй країні, самостійно обираючи власне майбутнє. Проти нашого прагнення до щастя. Проти наших національних мрій.

Точно таких же, як і у звичайних людей Америки. Як і у кожного в Сполучених Штатах.

Я пригадую ваш національний меморіал у Рашморі.

Обличчя ваших видатних президентів. Тих, хто заклав основи Америки. Такої, якою вона є сьогодні.

Демократія, незалежність, свобода і піклування про кожного. Кожного, хто сумлінно працює. Хто чесно живе. Хто поважає Закон.

Ми, в Україні, хочемо такого ж для себе. Усього того, що для вас – звична частина життя.

Пані та панове!

Американці!

В своїй величній історії ви маєте сторінки, які дозволять ВАМ зрозуміти українців. Зрозуміти нас зараз.

Коли це потрібно найбільше.

Згадайте Перл-Харбор. Страшний ранок 7 грудня 41-го року. Коли ваше небо було чорним від атакуючих вас літаків. Згадайте 11-те вересня. Страшний день 2001 року, коли зло намагалося перетворити ваші міста у поле битви. Коли були атаковані невинні люди. Атаковані з повітря. Так, як ніхто не чекав.

Так, як ВИ не могли це зупинити.

Наша держава переживає це щоденно! Щоночі!

Протягом вже трьох тижнів!

Різні українські міста... Одеса і Харків, Чернігів і Суми, Житомир і Львів, Маріуполь і Дніпро.

Росія перетворила українське небо на джерело смерті. Для тисяч людей.

Російські війська вже випустили по Україні майже тисячу ракет. Незліченну кількість авіабомб.

Вони використовують дрони, щоб прицільніше вбивати.

Це терор, якого Європа не бачила. Не бачила вже 80-т років!

І ми просимо про відповідь. Про відповідь від світу. Про відповідь на терор.

Хіба це завелике прохання?

Створити над Україною безпольотну зону – це врятувати людей. Гуманітарну безпольотну зону.

Умови, за яких Росія вже не зможе щодня і щоночі тероризувати наші мирні міста.

Якщо це – забагато, ми пропонуємо альтернативу.

Ви знаєте, яких захисних систем ми потребуємо. С-300 та інші подібні системи.

Ви знаєте, наскільки багато залежить на полі бою від здатності застосувати авіацію. Потужну авіацію.

Для захисту своїх людей. Своєї свободи. Своєї землі. Літаки, які можуть допомогти Україні. Які можуть допомогти Європі.

І ви знаєте також, що вони є. Але на землі. Не в українському небі. Не захищають наших людей.

«Я маю мрію», – ці слова відомі кожному з вас. Сьогодні я можу сказати: я маю потребу. Потребу у захисті нашого неба. Потребу у вашому рішенні. У вашій допомозі. І це означатиме рівно те саме. Те саме, що відчуваєте ви. Коли чуєте: I have a dream.

Пані та панове!

Американці!

Україна вдячна Сполученим Штатам за надзвичайно вагому підтримку. За усе, що ваша держава і ваш народ вже зробили для нашої свободи.

За зброю і амуніцію, за навчання і фінанси, за лідерство у вільному світі, яке допомагає тиснути на агресора економічно.

Я вдячний президенту Байдену за особисту залученість, за щиру відданість захисту України та демократії всюди у світі.

Я вдячний вам за резолюцію, яка визнає усіх, хто здійснює злочини проти Українського народу, воєнними злочинцями.

Проте, зараз, у найчорніший час для нашої держави, для всієї Європи, я закликаю вас до більшого!

Нові пакети санкцій потрібні щотижня. Доти, доки російська військова машина не зупиниться.

Потрібні обмеження для усіх на кому тримається цей несправедливий режим.

Ми пропонуємо Сполученим Штатам внести у санкційні списки усіх політичних осіб Російської Федерації, які залишаються на офіційних посадах і не розривають звʼязків з тими, хто відповідальний за агресію проти України. Від депутатів Держдуми – до останнього чиновника, якому не вистачає моралі, щоб порвати з державним терором.

Усі американські компанії повинні вийти з Росії. Залишити цей ринок, залитий нашою кровʼю.

Пані та панове – члени Конгресу!

Проявіть лідерство! Якщо у вас у виборчих округах є компанії, які спонсорують російську військову машину, залишаючи бізнес в Росії... Ви маєте тиснути.

Щоб російська держава не отримувала жодного долару, які вона витрачає на руйнуацію України. На руйнацію Європи.

Усі американські порти мають бути закриті для російських товарів та кораблів. Мир – важливіше прибутку.

І ми маємо разом захищати цей принцип в усьому світі.

Ми вже стали частиною антивоєнної коаліції. Великої антивоєнної коаліції, яка обʼєднує десятки держав.

Тих, хто відреагував принципово на рішення президента Путіна – на вторгнення Росії на територію нашої держави.

Але ми маємо йти далі. Маємо створювати нові інструменти. Щоб реагувати швидко! І зупиняти війну.

Повномасштабне російське вторгнення в Україну почалося 24-го лютого.

І було би справедливо, якби воно завершилось за добу. За 24 години. Щоб зло було одразу покарано.

Сьогодні світ не має таких інструментів.

Війни минулого спонукали наших попередників створювати інституції, які повинні бути захищати нас від війни. Але... Вони не працюють.

Ми це бачимо. Ви це бачите.

А отже, потрібні нові. Нові інституції. Нові союзи.

І ми пропонуємо.

Пропонуємо створити обʼєднання – U-24. United for peace. Союз відповідальних держав, які мають силу і совість, щоб зупиняти конфлікти. Негайно.

За 24 години надавати усю необхідну допомогу.

Якщо треба – то зброю. Якщо треба – то санкції. Гуманітарну підтримку. Політичну підтримку. Фінанси.

Усе, що необхідно, щоб зберегти мир.

Щоб зберегти життя.

Окрім цього, таке обʼєднання могло би надавати допомогу й тим, хто переживає стихійні лиха, техногенні катастрофи. Хто став жертвою гуманітарної кризи або епідемії.

Згадайте, як складно було для світу зробити найпростішу справу – просто дати усім вакцини. Вакцини від Ковіду. Щоб рятувати життя. Щоб не допускати нових штамів.

Світ витрачав місяці й роки, на те, що можна було зробити значно швидше.

Щоб не було людських втрат.

Пані та панове!

Американці!

Якби вже зараз був створений такий союз – U-24, я вірю, що вдалося би врятувати тисячі життів.

У нашій Україні. У багатьох інших країнах.

Які так потребують миру.

Які зазнали нелюдських руйнувань...

Я прошу вас зараз подивитися одне відео.

Відео того, що зробили російські війська на нашій землі.

Ми маємо це зупинити. Ми маємо таке попереджати.

Превентивно знищувати кожного агресора, який прагне підкорити інший народ.

Подивіться будь ласка...

And in the end to sum it up.

Today it is not enough to be the leader of the nation.

Today it takes to be the Leader of the world. Being the Leader of the world means to be the Leader of Peace.

Peace in your country does not depend any more only on you and your people.

It depends on those next to you, on those who are strong.

Strong does not mean big. Strong is brave and ready to fight for the life of his citizens and citizens of the world.

For human rights, for freedom, for the right to live decently and to die when your time comes, and not when it is wanted by someone else, by your neighbor.

Today the Ukrainian people are defending not only Ukraine, we are fighting for the values of Europe and the world sacrificing our lives in the name of the Future

That’s why today the American people are helping not just Ukraine, but Europe and the world to keep the planet alive, to keep justice in history.

Now I am almost 45 years old. Today my age stopped when the hearts of more than 100 children stopped beating. I see no sense in life if it cannot stop the death. And this is my main mission as the Leader of my people.

And as the Leader of my nation I am addressing the President Biden.

You are the Leader of the nation.

I wish you to be the Leader of the world. Being the Leader of the world means to be the Leader of Peace.

