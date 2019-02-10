Лещенко розказав, коли політики почнуть предметні переговори про об’єднання



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Сергій Лещенко зазначив, що не проти, якщо максимальна кількість кандидатів заявить про готовність робити правильні для країни речі Скріншот з відео

За словами нардепа, пропозиції співпрацювати він отримував, але це скоріше «придивляння»

Народний депутат Сергій Лещенко розказав в інтерв’ю «Главкому», що він спілкується з багатьма політиками, і фрази на кшталт «давай працювати в одній команді» лунають часто, але це не є предметною розмовою, це, скоріше, можна назвати взаємним придивлянням.

«Взагалі серйозні розмови щодо парламентських виборів можуть відбуватися лише після президентських виборів, оскільки всі кандидати в президенти побачать рівень своєї реальної підтримки у суспільстві», - вважає нардеп.

На його думку, говорити про об’єднання на парламентських виборах теж дуже рано.

«Приміром, сьогодні політик бачить себе у другому турі чи бачить, що його рейтинг складає 8%, – і відповідно до цього формує своє его, свої запити. Якщо ж він фактично набере 2%, то стане більш відкритим до рівноцінних переговорів. Я думаю, для багатьох результати виборів стануть розчаруванням, і вони стануть більш схильними для компромісу», - резюмував Лещенко.

Нагадаємо, Лещенко 30 січня зустрічався із командою шоумена Володимира Зеленського, який балотується у президенти, «для просування антикорупційного порядку денного на виборах».

Як повідомлялося, український шоумен і керівник студії «Квартал 95» Володимир Зеленський 25 січня подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом у президенти України 25 січня – якраз у свій день народження.

Нагадаємо, кандидат у президенти від партії «Слуга народу» Володимир Зеленський 30 січня вніс до своєї електронної декларації за 2017 рік правки.

Раніше «Главком» аналізував передвиборчу програму кандидата Зеленського. Про неї можна прочитати тут: Чи знають виборці Зеленського, що…

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