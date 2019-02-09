Лещенко розкритикував Тимошенко за підозрілий проект Конституції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фотоколаж: online.ua

Нардеп зазначив, що більше сподівається на «позасистемних кандидатів»

Народний депутат Сергій Лещенко розказав в інтерв’ю «Главкому», які ризики він вбачає у приході Юлії Тимошенко до влади у разі її перемоги на президентських виборах.

«Я маю певний досвід як журналіст та як член парламенту і розумію, хто з кандидатів що може зробити, і які є ризики. Так у приході до влади Тимошенко я вбачаю серйозні ризики: у неї є дуже неоднозначний проект Конституції, який у чорновому варіанті передбачає, що НАБУ стає частиною ДБР (Державне бюро розслідувань), а глава НАБУ призначається спеціальним новоствореним, я б сказав, гібридним органом – Національною асамблеєю самоуправління, до складу якого входять моральні та духовні авторитети, а також представники профільних асоціацій. Відповідно у мене насторожені очікування від того, як Тимошенко вестиме антикорупційну боротьбу», - пояснив Лещенко.

Він зазначив, що має більші очікування від позасистемних кандидатів, до яких він відносить Гриценка та Зеленського. «У Гриценка є базовий виборець, який за нього проголосує. Кількість його виборців, звісно, може зменшуватися, але він все одно має сталий рейтинг. Так, він не хапав зірок з неба, але і не провалювався на дно», - резюмував Лещенко.

Нагадаємо, Лещенко 30 січня зустрічався із командою шоумена Володимира Зеленського, який балотується у президенти, «для просування антикорупційного порядку денного на виборах».

Читайте також: