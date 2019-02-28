У БПП не планують збирати з'їзд заради трьох мандатів



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Народні депутати Мустафа Найєм, Світлана Заліщук та Сергій Лещенко 28 лютого заявили, що вийдуть із парламентської фракції «Блок Петра Порошенка»

Має зібратися центральна рада партії та окремо з'їзд, щоб позбавити мандатів народних депутатів, які просять про вихід із фракції, - Березенко

У партії «Блок Петра Порошенка. Солідарність» не планують найближчим часом збирати з’їзд, щоб вирішити питання про позбавлення мандатів депутатів Лещенка, Заліщук і Найєма. Про це сказав заступник голови фракції «Блок Петра Порошенка» Сергій Березенко журналістам у кулуарах парламенту, повідомляє «Укрінформ».

Березенко уточнив, що є відповідне законодавство, яке дозволяє ухвалити рішення про позбавлення мандата народного депутата.

За словами Березенка, як мінімум має зібратися центральна рада партії та окремо з'їзд, щоб позбавити мандатів народних депутатів, які просять про вихід із фракції», - зазначив представник БПП.

Як повідомлялося, народні депутати Мустафа Найєм, Світлана Заліщук та Сергій Лещенко 28 лютого заявили, що вийдуть із парламентської фракції «Блок Петра Порошенка».

Пізніше заступник голови ЦВК Андрій Магера прокоментував заяви трьох депутатів. За його словами, заяви Світлани Заліщук, Мустафи Найєма, Сергія Лещенка не тягнуть за собою жодних правових наслідків та не призведуть до припинення членства у фракції БПП і дострокового припинення депутатських повноважень.

Також заступник голови фракції Олексій Гончаренко повідомив, що члени партії «Блок Петра Порошенка. Солідарність» на з'їзді мають вирішити, чи позбавляти депутатських мандатів цих парламентаріїв.

Представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко ще у 2017 році закликала Заліщук, Лещенка та Найєма вийти зі складу фракції БПП через підтримку дій екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі. Тоді Луценко нагадала, що заклики скласти мандат до цих трьох депутатів лунали неодноразово, бо їхнє політичне майбутнє «вже закрите».