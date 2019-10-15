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    У Бразилії обвалився семиповерховий житловий будинок

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    У Бразилії обвалився семиповерховий житловий будинок

    Під завалами можуть знаходитися до 15 осіб

    Вранці у вівторок, 15 жовтня, у бразильській Форталезі на північному сході країни завалився семиповерховий житловий будинок, повідомляє Globo.

    Відзначається, що, щонайменше, одна людина загинула під час обвалення. Ще двоє отримали травми. Місцеві рятувальні служби повідомили, що всього під завалами можуть знаходитися від 10 до 15 осіб.

    Як уточнює портал G1, будівля була розташована в фешенебельному районі міста, інформації про те, що вона була зведена незаконно, немає. Кілька людей, що знаходилися поряд з будівлею в момент інциденту, були змушені звернутися за допомогою до медиків. На місце прибули бригади рятувальників.

    Проводиться евакуація жителів сусідніх будинків. В районі порушено електро- та газопостачання.

     

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