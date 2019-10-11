На Відрадному палав будинок (відео)

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Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали двох людей

Сьогодні, 11 жовтня, сталася пожежа в житловому будинку на вул. Героїв Севастополя, 26 у Солом'янському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 14:42.

До місця виклику було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Вогнеборці встановили, що пожежа виникла на балконі першого поверху з розповсюдженням на квартиру та балкон другого поверху 5-поверхового житлового будинку. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

О 15:08 бійці локалізували пожежу, а о 15:15 – ліквідували.

Під час гасінні пожежі по сходовій клітині було виведено на безпечну відстань двох людей.

На місці події було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Причина виникнення пожежі з'ясовується.