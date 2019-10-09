У Китаї побудували півкілометровий хмарочос



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У Пекіні побудували одну з найвищих будівель у світі

Новий хмарочос у Пекіні увійшов у десятку найвищих будівель в світі

У Пекіні, Китай, відкрився хмарочос CITIC Tower, який став найвищим у місті і увійшов у десятку найвищих будівель світу. Про це повідомляє Dezeen в середу, 9 жовтня.

«Хмарочос CITIC Tower, побудований американським дизайнерським бюро Kohn Pedersen Fox, став найвищим у Пекіні, четвертим найвищим хмарочосом Китаю і восьмим найвищим хмарочосом світу», - йдеться в повідомленні.

Висота новобудови, яка з'явилася в центрі Пекіна, - 528 метрів. Вона налічує 109 поверхів.

Форма вежі досить незвичайна: широка біля основи, вона звужується в середині і знову розширюється на верхніх поверхах.

За словами архітекторів, на таку форму будинку їх надихнула давньокитайський ритуальний посуд Цзунь бронзового століття.

Дизайнерське бюро Kohn Pedersen Fox, засноване в 1974 році, є автором безлічі висотних будівель по всьому світу, чотири з них належать до списку 10 найвищих хмарочосів світу.